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Rusi prijete Austriji: Biće bolno za vas

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АТВ редакција
07.11.2026 09:41

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rusija katedrala pun mjesec st. peterburg 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Ruske uzvratne mjere, kao odgovor na nedavno protjerivanje njenih diplomata iz austrijske prijestonice, biće srazmjerne, ali bolne za Beč, izjavio je za TASS zamjenik ministra spoljnih poslova Dmitrij Ljubinski.

Diplomata je napomenuo da su svi neprijateljski potezi austrijskih vlasti prema Rusiji "uvijek nailazili, i nailaziće, na srazmjeran odgovor ruske strane. To će neminovno biti bolno za Beč".

Dodao je da to nikako nije izbor Rusije.

Dana 23. oktobra, četvoro ruskih diplomata proglašeno je u u Austriji za "persona non grata" (nepoželjne osobe) i naloženo im je da napuste zemlju.

Trojica su radila u Ambasadi Rusije u Beču, dok je četvrti bio u ruskoj delegaciji pri Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), gdje se bavio vojnom bezbjednošću i kontrolom naoružanja.

Obavještajne službe su ih povezale sa špijunskim operacijama, navodi agencija Asosišejted pres (AP).

(B92)

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Tagovi :

Rusija

Austrija

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