Auto završio u rijeci, udavila se influenserka

Francuska influenserka Ema Mari Loran (24) izgubila je život u stravičnoj nesreći tokom odmora u Nikaragvi, kada je automobil u kom se nalazila završio u rijeci.

Vozilo je potonulo, a vrata i prozori nisu mogli da se otvore, zbog čega su putnice ostale zarobljene. Od četiri žene koje su se nalazile na zadnjem sjedištu, samo jedna uspjela je da se spasi.

Prema zvaničnim informacijama nadležnih organa u Nikaragvi, Ema Mari jedna je od tri žene čija su tijela izvučena iz pikapa koji je završio u rijeci Rio Nahualapa, na jugozapadu zemlje. Nesreća se dogodila u noći između 8. i 9. oktobra, kada je grupa pokušala da pređe rijeku vozilom.

Svijet Tragedija u Francuskoj: D‌jevojčica iz BiH poginula u jezivom udesu, oglasio se Makron

Prijateljica stradale influenserke, Marin Depui, koja je takođe bila u automobilu, prvi put je ispričala šta se dogodilo kobne noći.

Voda je za nekoliko trenutaka stigla do prozora

Kako je ispričala na Instagramu, vraćale su se sa časa plesa oko ponoći. Padala je jaka kiša, a do hotela im je ostalo svega 15 minuta vožnje.

"U jednoj nizini voda je bila duboka otprilike do koljena. Kada smo pokušali da prođemo, iznenada je sa desne strane naišao talas. Za samo jednu sekundu voda je stigla do prozora", prisjetila se Marin.

Vozač, koji je radio u njihovom surf-kampu, i njegov brat, koji je sjedio na mjestu suvozača, uspjeli su odmah da izađu iz vozila jer su njihovi prozori bili otvoreni.

Zdravlje Duže spavanje vikendom je navika koja može da ugrozi srce

Međutim, za četiri žene na zadnjem sjedištu počela je borba za život.

Dok je automobil tonuo, a iznad površine vode ostajao sve manji prostor sa vazduhom, Ema Mari je, prema riječima njene prijateljice, ostala pribrana i govorila im da duboko udahnu koliko god mogu.

"Plakala sam. Vrata i prozori nisu mogli da se otvore, a automobil je voda potpuno progutala", ispričala je Marin, koja se potom našla u mraku.

Automobil odnijela struja 300 metara od mjesta nesreće

Marin je posljednjim snagama uspjela da se probije naprijed kroz već otvoren prozor. Kada je izronila, riječna struja ju je prvo povukla, ali je na kraju uspjela da se domogne obale.

Mještani su kasnije pronašli pikap marke "tojota", oko 300 metara od mjesta na kom je vozilo završilo u vodi. Automobil je bio prevrnut na bok i gotovo potpuno potopljen u vodi zamućenoj od kiše. Vrata su i dalje bila zatvorena.

Srbija Potresne riječi razredne Jakova (19) koji je tragično stradao na Triglavu

Za Emu Mari Loran, švajcarsku turistkinju Noe Linu L. (20) i državljanku Nikaragve Karen Nahomi Lopes M. (19) nije bilo spasa.

Žene su se upoznale u surf-kampu na pacifičkoj obali, a Ema Mari i Marin su prethodne dvije godine zajedno putovale po svijetu i na društvenim mrežama dijelile svoja iskustva.

"Ema mi je bila kao sestra. Zauvijek ću joj biti zahvalna", poručila je Marin.

Kako prenosi njemački list "BILD", prijateljica stradale influenserke, koja je preživjela nesreću, prvi put je javno ispričala šta se dogodilo kobne noći.

(Telegraf)