Tramp: Cijeli Bliski istok ne bi postojao da nisam uradio što jesam

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je danas da Izrael i cijeli region Bliskog istoka ne bi postojali da on nije zaustavio Iran u nastojanju da napravi nuklearno naoružanje.

"Niko to ne želi da kaže, ali svi znaju da je istina", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut.

Pozivajući se na neimenovane izvore, ranije danas je "Tajms of Izrael" prenio da je Tramp u utorak, na dan međuizbora u SAD, kazao da će Vašington prestati da pruža Izraelu oko četiri milijarde dolara godišnje vojne pomoći do kraja ove godine, što je, prema navodima izvora, iznenadilo izraelske bezbjednosne i finansijske zvaničnike.

Desetogodišnji memorandum o razumijevanju između dvije zemlje, kojim je predviđena američka vojna pomoć Izraelu od 3,8 milijardi dolara godišnje, važi do kraja septembra 2028. godine.