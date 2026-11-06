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Foto: Tanjug/AP/Pool/Charly Triballeau/

Savjet bezbjednosti UN održaće u ponedjeljak, 9. novembra, sastanak o Ukrajini, objavljeno je na stranici svjetske organizacije.

Sastanak radi održanja mira i bezbjednosti u Ukrajini planiran je za 15.00 časova po lokalnom vremenu. Inicijator sastanka je Ukrajina uz podršku zapadnih članica Savjeta bezbjednosti. Svijet Putin otkrio kada se održavaju trilateralni pregovori Rusije, SAD i Ukrajine Stalni predstavnik Letonije u UN Sanita Pavluta Deslandes, koja u novembru predsjedava Savjetu bezbjednosti, izrazila je početkom sedmice očekivanje da će sastanak o Ukrajini biti održan tokom ovog mjeseca. Letonija prvi put u svojoj istoriji predsjedava Savjetu bezbjednosti UN, piše Srna.

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