Putin otkrio kada se održavaju trilateralni pregovori Rusije, SAD i Ukrajine

Trilateralni pregovori između Rusije, Sjedinjenih Američkih Država Država i Ukrajine biće održani 10. novembra u Abu Dabiju, izjavio je danas ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Sljedeće nedjelje, u utorak, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima trebalo bi da počnu trilateralni razgovori o ukrajinskom pitanju, na čemu smo zahvalni rukovodstvu UAE", rekao je Putin na početku sastanka sa stalnim članicama Savjeta bezbjednosti, prenosi Interfaks.

On je naglasio da je rukovodstvo UAE dosledno pomagalo Rusiji u pronalaženju rješenja za ukrajinsku krizu i u rješavanju humanitarnih pitanja koja su vezana za humanitarnu razmjenu.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ranije je saopštio da je trilateralni sastanak između Rusije, SAD i Ukrajine planiran u Abu Dabiju 10. i 11. novembra.

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Prema njegovim riječima, predstojeći trilateralni razgovori biće fokusirani na bezbjednosna pitanja i bezbjednosne garancije, kao i da će biti održani iza zatvorenih vrata, piše Tanjug.