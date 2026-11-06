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Putin otkrio kada se održavaju trilateralni pregovori Rusije, SAD i Ukrajine

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АТВ редакција
06.11.2026 20:55

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Ruski predsjednik Vladimir Putin pozdravlja predsjednika Savjeta ministara Toga Fora Esozimnu Gnasingbea tokom njihovog susreta na marginama Samita Rusija–Afrika u Velikoj kremaljskoj palati u Moskvi, u petak, 30. oktobra 2026. godine.
Foto: Tanjug/Igor Ivanko/Pool Photo via AP

Trilateralni pregovori između Rusije, Sjedinjenih Američkih Država Država i Ukrajine biće održani 10. novembra u Abu Dabiju, izjavio je danas ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Sljedeće nedjelje, u utorak, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima trebalo bi da počnu trilateralni razgovori o ukrajinskom pitanju, na čemu smo zahvalni rukovodstvu UAE", rekao je Putin na početku sastanka sa stalnim članicama Savjeta bezbjednosti, prenosi Interfaks.

On je naglasio da je rukovodstvo UAE dosledno pomagalo Rusiji u pronalaženju rješenja za ukrajinsku krizu i u rješavanju humanitarnih pitanja koja su vezana za humanitarnu razmjenu.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ranije je saopštio da je trilateralni sastanak između Rusije, SAD i Ukrajine planiran u Abu Dabiju 10. i 11. novembra.

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Prema njegovim riječima, predstojeći trilateralni razgovori biće fokusirani na bezbjednosna pitanja i bezbjednosne garancije, kao i da će biti održani iza zatvorenih vrata, piše Tanjug.

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