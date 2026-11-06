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Suzi Vajls napušta mjesto šefa Trampovog kabineta, poznato ko je mijenja

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АТВ редакција
06.11.2026 20:55

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Suzi Vajls napušta mjesto šefa Trampovog kabineta, poznato ko je mijenja
Foto: Tanjug / AP / Tom Brenner

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je danas, u petak, 6. novembra, da njegov šef kabineta i dugogodišnji saveznik Suzi Vajls napušta tu funkciju, a na njeno mjesto dolazi dugogodišnji savjetnik Stiven Miler.

Do smjene dolazi nakon što su republikanci pretrpjeli težak poraz na izborima na sredini mandata, na kojima su izgubili desetine mjesta u Predstavničkom domu i kontrolu nad Senatom, piše "Hil".

Tramp je odluku objavio na društvenoj mreži Trut.

"Zadovoljstvo mi je da objavim da će gospodin Stiven Miler, trenutni zamjenik šefa kabineta i jedan od mojih najpouzdanijih savjetnika, u ponedjeljak, 9. novembra 2026. godine, postati šef kabineta", napisao je.

"Suzi Vajls, koja je obavila izvanredan posao, prelazi u Trampov politički operativni tim", dodao je Tramp.

"Želim da joj zahvalim na službi na mjestu šefa kabineta – odradila je sjajan posao", napisao je američki predsjednik.

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Suzi Vajls

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