Suzi Vajls napušta mjesto šefa Trampovog kabineta, poznato ko je mijenja

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Američki predsjednik Donald Tramp objavio je danas, u petak, 6. novembra, da njegov šef kabineta i dugogodišnji saveznik Suzi Vajls napušta tu funkciju, a na njeno mjesto dolazi dugogodišnji savjetnik Stiven Miler.
Do smjene dolazi nakon što su republikanci pretrpjeli težak poraz na izborima na sredini mandata, na kojima su izgubili desetine mjesta u Predstavničkom domu i kontrolu nad Senatom, piše "Hil".
Tramp je odluku objavio na društvenoj mreži Trut.
"Zadovoljstvo mi je da objavim da će gospodin Stiven Miler, trenutni zamjenik šefa kabineta i jedan od mojih najpouzdanijih savjetnika, u ponedjeljak, 9. novembra 2026. godine, postati šef kabineta", napisao je.
"Suzi Vajls, koja je obavila izvanredan posao, prelazi u Trampov politički operativni tim", dodao je Tramp.
"Želim da joj zahvalim na službi na mjestu šefa kabineta – odradila je sjajan posao", napisao je američki predsjednik.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu