Transrodnim osobama zabranjeno takmičenje u ženskim timovima

Autor:ATV redakcija
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Glasači u američkoj državi Vašington odobrili su danas mjeru kojom se zabranjuje transrodnim sportistima da budu u ženskim timovima.
Prema rezultatima 80 odsto prebrojanih glasova, oko 57 odsto glasača odobrilo je mjeru dok je 43 odsto bilo protiv, prenosi AFP.
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Država Vašington obično je "plava" odnosno podržava Demokratsku stranku i rezultati današnjeg glasanja predstavljaju iznenadnu pobjedu konzervativne mjere.
U proteklih nekoliko godina, više od polovine američkih država uvelo je zakone kojim se zabranjuje transrodnim učenicima učešće u sportovima.
Američki Vrhovni sud podržao je državne zabrane u junu.
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Mjera koja je danas usvojena u Vašingtonu je među četiri skoro slične usvojene na izborima održanim tokom ove sedmice u državama Arizona, Nebraska i Kolorado.
(Srna)
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