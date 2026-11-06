Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: Tanjug/AP Photo/Mariam Zuhaib

Glasači u američkoj državi Vašington odobrili su danas mjeru kojom se zabranjuje transrodnim sportistima da budu u ženskim timovima.

Prema rezultatima 80 odsto prebrojanih glasova, oko 57 odsto glasača odobrilo je mjeru dok je 43 odsto bilo protiv, prenosi AFP. Društvo Jednom igraču iz Srpske liježu lijepe pare Država Vašington obično je "plava" odnosno podržava Demokratsku stranku i rezultati današnjeg glasanja predstavljaju iznenadnu pobjedu konzervativne mjere. U proteklih nekoliko godina, više od polovine američkih država uvelo je zakone kojim se zabranjuje transrodnim učenicima učešće u sportovima. Američki Vrhovni sud podržao je državne zabrane u junu. Svijet Poznato kada se održava sastanak Savjeta bezbjednosti UN o Ukrajini Mjera koja je danas usvojena u Vašingtonu je među četiri skoro slične usvojene na izborima održanim tokom ove sedmice u državama Arizona, Nebraska i Kolorado. (Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.