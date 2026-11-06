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Transrodnim osobama zabranjeno takmičenje u ženskim timovima

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АТВ редакција
06.11.2026 21:53

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Opalo jesenje lišće vidi se na travnjaku ispred američkog Kapitola, u utorak, 13. oktobra 2026. godine, u Vašingtonu.
Foto: Tanjug/AP Photo/Mariam Zuhaib

Glasači u američkoj državi Vašington odobrili su danas mjeru kojom se zabranjuje transrodnim sportistima da budu u ženskim timovima.

Prema rezultatima 80 odsto prebrojanih glasova, oko 57 odsto glasača odobrilo je mjeru dok je 43 odsto bilo protiv, prenosi AFP.

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Država Vašington obično je "plava" odnosno podržava Demokratsku stranku i rezultati današnjeg glasanja predstavljaju iznenadnu pobjedu konzervativne mjere.

U proteklih nekoliko godina, više od polovine američkih država uvelo je zakone kojim se zabranjuje transrodnim učenicima učešće u sportovima.

Američki Vrhovni sud podržao je državne zabrane u junu.

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Mjera koja je danas usvojena u Vašingtonu je među četiri skoro slične usvojene na izborima održanim tokom ove sedmice u državama Arizona, Nebraska i Kolorado.

(Srna)

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Amerika

Vašington

transrodne osobe

sportisti

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