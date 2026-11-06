Logo

Dodik: U četvrtak sam u Čikagu na osveštanju novih objekata SPC

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
06.11.2026 21:08

Komentari:

1
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Milorad Dodik rekao je večeras za RTRS da će u četvrtak u Čikagu prisustvovati osveštanju novih objekata Srpske pravoslavne crkve u manastiru kod Libertvila.

"Tamo ću biti sa našom srpskom zajednicom i našim mitropolitom. Republika Srpska je isto tako da donirala sredstva", naveo je Dodik.

Милорад Додик, Америка - посјета

Republika Srpska

Dodik: Uspješna posjeta SAD, ostvaren nevjerovatan prodor u percepciji o Srpskoj

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Čikago

Amerika

Komentari (1)

Više iz rubrike

Večeras sam u Mar-a-Lagu. U toku je još jedna važna posjeta u ime Republike Srpske, očekuju nas važni sastanci i razgovori u Americi, napisao je predsjednik Milorad Dodik na Iksu.

Republika Srpska

Dodik: Uspješna posjeta SAD, ostvaren nevjerovatan prodor u percepciji o Srpskoj

1 h

4
Vlada Republike Srpske

Republika Srpska

Vlada prihvatila preporuke: Nove razvojne mjere Republike Srpske

2 h

0
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u posjeti Americi

Republika Srpska

"Dodikova posjeta Americi važna za uspostavljanje trajne podrške Srpskoj"

2 h

2
RiTE Ugljevik

Republika Srpska

Pogoni ugašeni, uvoz ne prestaje: Kakvo je stanje u energo sistemu?

3 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima