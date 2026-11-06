Dodik: U četvrtak sam u Čikagu na osveštanju novih objekata SPC

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Predsjednik Milorad Dodik rekao je večeras za RTRS da će u četvrtak u Čikagu prisustvovati osveštanju novih objekata Srpske pravoslavne crkve u manastiru kod Libertvila.

"Tamo ću biti sa našom srpskom zajednicom i našim mitropolitom. Republika Srpska je isto tako da donirala sredstva", naveo je Dodik. Republika Srpska Dodik: Uspješna posjeta SAD, ostvaren nevjerovatan prodor u percepciji o Srpskoj

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