Dodik: Uspješna posjeta SAD, ostvaren nevjerovatan prodor u percepciji o Srpskoj

Predsjednik Milorad Dodik ocijenio je večeras svoju posjetu Sjedinjenim Američkim Državama kao veoma uspješnu, naglasivši da je tokom boravka razgovarao sa brojnim guvernerima, biznismenima i uticajnim ljudima iz političkog života SAD.

Dodik je istakao da su u posljednje dvije godine učinjeni značajni pomaci u načinu na koji se u Vašingtonu posmatra pozicija i funkcionisanje Republike Srpske, kao i nepravda koja joj je, prema njegovim riječima, činjena u proteklih 20 godina.

"Mnogi danas razumiju da je Dejtonski sporazum bio pokušaj podvale Klintonove administracije, kojom su muslimanima data obećanja o stvaranju unitarne BiH. Zbog tih zabluda Bošnjaci i danas vjeruju da je BiH isključivo njihova. I zato je pravo čudo kako smo opstali", izjavio je Dodik.

On je poručio da je Republika Srpska opstala zahvaljujući karakteru i odlučnosti svog rukovodstva i naroda, te da će nastaviti da gradi najbolje moguće međunarodne i ekonomske kontakte širom svijeta.

Republika Srpska "Dodikova posjeta Americi važna za uspostavljanje trajne podrške Srpskoj"

"Bili smo ovdje vidljivi kao Republika Srpska i juče na centralnoj ceremoniji spominjala se Republika Srpska i da je ona partner i tako su svi ohrabreni da sarađuju sa nama", zaključio je Dodik za RTRS.