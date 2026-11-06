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Dodik: Uspješna posjeta SAD, ostvaren nevjerovatan prodor u percepciji o Srpskoj

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06.11.2026 20:51

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Večeras sam u Mar-a-Lagu. U toku je još jedna važna posjeta u ime Republike Srpske, očekuju nas važni sastanci i razgovori u Americi, napisao je predsjednik Milorad Dodik na Iksu.
Foto: X/Milorad Dodik

Predsjednik Milorad Dodik ocijenio je večeras svoju posjetu Sjedinjenim Američkim Državama kao veoma uspješnu, naglasivši da je tokom boravka razgovarao sa brojnim guvernerima, biznismenima i uticajnim ljudima iz političkog života SAD.

Dodik je istakao da su u posljednje dvije godine učinjeni značajni pomaci u načinu na koji se u Vašingtonu posmatra pozicija i funkcionisanje Republike Srpske, kao i nepravda koja joj je, prema njegovim riječima, činjena u proteklih 20 godina.

"Mnogi danas razumiju da je Dejtonski sporazum bio pokušaj podvale Klintonove administracije, kojom su muslimanima data obećanja o stvaranju unitarne BiH. Zbog tih zabluda Bošnjaci i danas vjeruju da je BiH isključivo njihova. I zato je pravo čudo kako smo opstali", izjavio je Dodik.

On je poručio da je Republika Srpska opstala zahvaljujući karakteru i odlučnosti svog rukovodstva i naroda, te da će nastaviti da gradi najbolje moguće međunarodne i ekonomske kontakte širom svijeta.

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"Bili smo ovdje vidljivi kao Republika Srpska i juče na centralnoj ceremoniji spominjala se Republika Srpska i da je ona partner i tako su svi ohrabreni da sarađuju sa nama", zaključio je Dodik za RTRS.

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Dodik u Americi

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