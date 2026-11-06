D‌jevojčica (7) iz Bosne i Hecegovine jedna je od dvije žrtve autobuske nesreće koja se desila jutros u mjestu Burg an Bres, kada je autobus sletio s puta i udario u drveće u kanalu.

Kako francuski mediji prenose, d‌jevojčica je u Francuskoj boravila pod statusom međunarodne pravne zaštite. Druga žrtva nesreće je 18-godišnji student iz Liona.

Kako je saopštila policija, jutros oko 7:30, dogodila se teška saobraćajna nesreća u mjestu Lan, južno od Burg an Bresa. Autobus na međugradskoj liniji, koji je prevozio 49 osoba (uključujući 15 maloljetnika), sletio je s puta i udario u drveće u kanalu.

Pored dvoje stradalih, četiri osobe su teško povrijeđene, od kojih su dvije u životnoj opasnosti, dok je 25 osoba lakše povrijeđeno.

D‌jevojčica bila s majkom i sestrom

Mediji prenose da je d‌jevojčica porijeklom iz BiH te da je živjela u mjestu Sen Moris de Bejnou.

Prema svjedočenjima sa lica mjesta, nastradala d‌jevojčica je porijeklom iz BiH i imala je status međunarodne zaštite. Bila je u autobusu sa svojom majkom i jednom od svojih sestara, a ušle su na stanici u mjestu Sen Moris de Bejno. Putovala je za Burg an Bres kako bi podigla putne isprave za maloljetnike. Ovu informaciju potvrdio je i prefekt departmana En Luj-Gzavije Tirod.

Tužilaštvo je pokrenulo istragu za teško d‌jelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja (homicide routier). Vozač (26) je priveden i tokom ispitivanja je priznao da je vjerovatno nakratko zaspao za volanom.

Prvi nalazi su pokazali da vozač nije bio pod uticajem alkohola niti narkotika.

Pored d‌jevojčice iz BiH, u nesreći je poginuo i 18-godišnji mladić koji je bio student u Lionu. Identifikacija je išla sporije jer mnogi mladi putnici kod sebe nisu imali lična dokumenta.

Svjedočenja putnika o momentu udesa

Putnici koji su preživjeli nesreću navode da se sve odigralo u sekundi. Jedna srednjoškolka je izjavila: "Nismo stigli ni da podignemo glavu sa telefona, a već smo bili u kanalu".

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D‌jevojke koje su bile na zadnjim sjedištima svjedoče da su u jednom momentu čule povik "Držite se!", nakon čega je uslijedio nagli i snažan trzaj volanom ulijevo, prelazak u suprotnu traku i udarac u drveće. Cijela lijeva strana autobusa je bila potpuno je otvoren od siline udara u stabla, a najteže su stradali upravo putnici koji su bili do prozora na toj strani.

Vozač nedavno počeo da radi

Mediji prenose da vozač ima 26 godina i tek je nedavno počeo da radi za prevozničku firmu Philibert (koja održava ovu regionalnu liniju). Imao je ukupno 18 mjeseci vozačkog iskustva.

Tokom saslušanja u policiji vozač je priznao da je tog jutra ustao izuzetno rano jer je već odradio jednu turu prije nego što je preuzeo ovu liniju Lion–Burg an Bres. Potvrdio je da je u momentu opuštanja i umora aktivirao tempomat (regulator brzine) na dozvoljenih 70 km/h, nakon čega je utonuo u san.

Razmjere spasilačke akcije

Aktiviran je poseban državni plan za nesreće sa velikim brojem žrtava. Na licu mjesta intervenisala su 102 vatrogasca sa 58 vozila, 8 kopnenih ekipa hitne pomoći (SMUR) i čak 4 helikoptera koji su prevozili kritično povređene u bolnice u Lionu.

Glavni regionalni put RD 22 je zatvoren za saobraćaj, a sam autobus je prebačen na forenzičku analizu kako bi se provjerili tehnički detalji, iako je ministar saobraćaja potvrdio da je vozilo bilo novo i prošlo sve redovne tehničke preglede.

Oglasio se Makron

Francuski predsednik Emanuel Makron oglasio se povodom ove nesreće porukom na društvenoj mreži X . On je izrazio saučešće i podršku riječima:

"Užasna nesreća autobusa u departmanu En. Moje misli su sa žrtvama, povrijeđenima i njihovim porodicama. Nacija je uz njih. Izražavam zahvalnost mobilisanim spasilačkim ekipama.”

(Nezavisne novine)