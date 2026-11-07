Novi udar na Iran: Uništili smo za 15 minuta, možda i pet

Autor:ATV redakcija
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Američka vojska izvela je novi talas ograničenih napada na Iran, potvrdio je u petak, 6. novembra, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp.
Prema njegovim riječima, meta napada bio je iranski sistem protivvazdušne odbrane, a akciju je opisao kao "manju".
Iranski državni mediji izvijestili su o dvije eksplozije u području Suze na ostrvu Kešm, smještenom u Ormuskom moreuzu. Riječ je o strateški važnom pomorskom prolazu za transport nafte, čiji je promet poremećen od početka američkog rata protiv Irana u februaru ove godine.
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Obraćajući se novinarima u petak, Tramp je izjavio da je Iran izgradio određeni sistem protivvazdušne odbrane, ali da ga je američka vojska uništila za svega nekoliko minuta.
"Izgradili su mali sistem protivvazdušne odbrane, a mi smo ga uništili za otprilike 15 minuta, možda i pet", rekao je Tramp.
Američka vojska je i ranije, u ponedjeljak, izvela napade koje je opisala kao "odbrambene". Tada su eksplozije zabilježene na ostrvima Kešm i Hengam, kao i u obalnom području Bandar Abasa.
Napadi u petak prvi su nakon što je Republikanska stranka, kojoj pripada Tramp, pretrpjela težak izborni poraz na izborima na sredini mandata održanim u utorak u SAD.
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Na izborni rezultat, između ostalog, uticalo je nezadovoljstvo građana Trampovim vođenjem rata protiv Irana, ali i rastom cijena goriva. Posljedice sukoba odrazile su se na gotovo sve dijelove globalne ekonomije.
U danima nakon izbora Tramp je slao različite poruke o daljnjem toku sukoba. Dok je u pojedinim izjavama prijetio da će "uništiti" Iran, istovremeno je nagovještavao da bi dogovor o okončanju rata mogao biti blizu.
Q: There were reports of strikes near Qeshm Island in Iran today. Did the U.S. do those?
Trump: We do minor strikes, but they built a little bit of an anti-aircraft device, and we knocked it out in about 15 minutes, maybe five. https://t.co/5VHSfzSuLp— Clash Report (@clashreport) November 7, 2026
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