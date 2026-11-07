Novi pokušaj ubistva Trampa

Muškarac naoružan sa tri komada vatrenog oružja uhapšen je u blizini Bijele kuće nakon što je pripadnicima Tajne službe navodno rekao da je došao u Vašington kako bi ubio predsjednika SAD Donalda Trampa, saopštilo je Ministarstvo unutrašnje bezbjednosti SAD.

Kako je prenio CBS, osumnjičeni, identifikovan kao Roni Jordriks Gvanipa Krinos, državljanin Venecuele, uhapšen je u četvrtak uveče na aveniji Konstitušn, nakon što su pripadnici Tajne službe primijetili njegovo sumnjivo ponašanje u parkiranom vozilu.

Prema navodima resornog ministarstva, kada su mu prišli, osumnjičeni je rekao da je čuo glasove koji su mu govorili da dođe u Vašington i ubije Trampa.

Policajci su utvrdili da je vozilo prijavljeno kao ukradeno, a u njemu su pronašli tri komada vatrenog oružja, uključujući pušku, i desetine metaka.

BREAKING: An undocumented immigrant armed with several weapons was taken into custody within blocks of the White House Thursday night after he allegedly told Secret Service officers that he was planning an attempt on President Trump's life, the U.S. Department of Homeland Security said. https://t.co/U4gMAAxrCo — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) November 7, 2026

Protiv njega je podignuto više optužbi, među kojima su nezakonit transport vatrenog oružja, nošenje neregistrovanog oružja i municije, posjedovanje opasnog oružja, neovlašćeno korišćenje motornog vozila i primanje ukradene imovine.

Američko Ministarstvo unutrašnje bezbjednosti je navelo da je osumnjičeni ušao u SAD preko Teksasa u martu 2024. godine, kada ga je privela granična patrola, ali je kasnije pušten. Nije poznato da li ima advokata.

Tramp je bio meta više pokušaja ubistva.

U julu 2024. godine ranjen je u pucnjavi na predizbornom skupu u Batleru u Pensilvaniji, kada je napadač sa krova obližnje zgrade ubio jednog učesnika i ranio još dvije osobe.

U aprilu ove godine naoružani muškarac probio je bezbjednosni prsten tokom večere dopisnika Bijele kuće u hotelu Vašington Hilton, kojoj su prisustvovali Tramp i prva dama Melanija Tramp.

BREAKING: A Venezuelan illegal immigrant accused of threatening to kill President Trump was arrested near the White House after three firearms and ammunition were found inside a stolen vehicle, DHS confirms to Fox News. Secret Service agents spotted the suspect acting suspiciously along Constitution Avenue. When they approached, DHS says he told them he was hearing voices directing him to Washington to kill the president. Authorities recovered an AR-15-style rifle, a MAC-10, a Glock 43X and ammunition from the vehicle. DHS says the suspect illegally crossed the Texas border in March 2024 and was released into the country under the Biden administration. He now faces multiple weapons and vehicle-related charges, while ICE has lodged a detainer. See the charges and what DHS is revealing about the suspect’s immigration history: https://t.co/G0WlODB8pe @BillMelugin_ — Fox News (@FoxNews) November 6, 2026

Osumnjičeni je uhapšen, a jedan pripadnik Tajne službe ranjen je u incidentu.

(B92)