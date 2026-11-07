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Novi pokušaj ubistva Trampa

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АТВ редакција
07.11.2026 08:17

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Američki predsjednik Donald Tramp nakon obraćanja kod spomen-obilježja Linkolnov memorijal u Vašingtonu, 2. novembra 2026. godine.
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Muškarac naoružan sa tri komada vatrenog oružja uhapšen je u blizini Bijele kuće nakon što je pripadnicima Tajne službe navodno rekao da je došao u Vašington kako bi ubio predsjednika SAD Donalda Trampa, saopštilo je Ministarstvo unutrašnje bezbjednosti SAD.

Kako je prenio CBS, osumnjičeni, identifikovan kao Roni Jordriks Gvanipa Krinos, državljanin Venecuele, uhapšen je u četvrtak uveče na aveniji Konstitušn, nakon što su pripadnici Tajne službe primijetili njegovo sumnjivo ponašanje u parkiranom vozilu.

Prema navodima resornog ministarstva, kada su mu prišli, osumnjičeni je rekao da je čuo glasove koji su mu govorili da dođe u Vašington i ubije Trampa.

Policajci su utvrdili da je vozilo prijavljeno kao ukradeno, a u njemu su pronašli tri komada vatrenog oružja, uključujući pušku, i desetine metaka.

Protiv njega je podignuto više optužbi, među kojima su nezakonit transport vatrenog oružja, nošenje neregistrovanog oružja i municije, posjedovanje opasnog oružja, neovlašćeno korišćenje motornog vozila i primanje ukradene imovine.

Američko Ministarstvo unutrašnje bezbjednosti je navelo da je osumnjičeni ušao u SAD preko Teksasa u martu 2024. godine, kada ga je privela granična patrola, ali je kasnije pušten. Nije poznato da li ima advokata.

Tramp je bio meta više pokušaja ubistva.

U julu 2024. godine ranjen je u pucnjavi na predizbornom skupu u Batleru u Pensilvaniji, kada je napadač sa krova obližnje zgrade ubio jednog učesnika i ranio još dvije osobe.

U aprilu ove godine naoružani muškarac probio je bezbjednosni prsten tokom večere dopisnika Bijele kuće u hotelu Vašington Hilton, kojoj su prisustvovali Tramp i prva dama Melanija Tramp.

Osumnjičeni je uhapšen, a jedan pripadnik Tajne službe ranjen je u incidentu.

(B92)

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Donald Tramp

pokušaj ubistva

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