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Protesti ispred zgrade Vlade u Tirani: Građani traže ostavku Rame

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АТВ редакција
06.11.2026 22:26

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Demonstracije u Tirani
Foto: Tanjug/AP/Hameraldi Agolli

Građani su se danas ponovo okupili na protestu ispred zgrade Vlade Albanije u Tirani, tražeći ostavku premijera Edija Rame i njegovog kabineta.

Demonstranti odbijaju da stupe u dijalog sa albanskim premijerom, koji je danas predstavio i onlajn platformu namijenjenu komunikaciji sa građanima.

U međuvremenu, demonstranti pozivaju i druge građane da im se pridruže, poručujući im da ne podliježu prijetnjama onih koji su na vlasti, niti da se plaše novčanih kazni koje izriče policija, prenosi portal "Kosovo onlajn".

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Građani se pripremaju i za sutrašnji protest na nacionalnom nivou, koji je zakazan za 14.00 časova ispred Ministarstva prosvjete.

Prethodno će Demokratska stranka, u 12.00 časova, okupiti svoje pristalice ispred zgrade Vlade.

(Srna)

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Albanija

Tirana

Protesti

Edi Rama

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