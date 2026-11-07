Divljaju cijene u BiH: Teletina i do 50 KM

Cijene teletine u BiH dostižu i 50 KM po kilogramu. Pogledajte koliko koštaju teleći but, plećka i meso s kostima te zašto su cijene različite.

Cijene mesa u Bosni i Hercegovini nastavljaju opterećivati kućne budžete, a teletina za mnoge građane postaje sve teže dostupna.

Kilogram telećeg buta u pojedinim mesnicama košta čak 50 KM, dok se isti komad mesa na drugim prodajnim mjestima može kupiti za 32 KM.

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Razlika od 18 KM po kilogramu pokazuje koliko cijene mogu varirati od mesnice do mesnice.

Kako piše "Večernji list BiH", za dva kilograma telećeg buta u skupljim mesnicama potrebno je izdvojiti čak 100 KM.

Zbog visokih cijena mesa, građani sve češće moraju pažljivo planirati kupovinu i upoređivati ponude različitih trgovaca.

Razlike u cijenama dostižu i 18 KM po kilogramu

Prema cijenama koje je objavio "Večernji list BiH", razlike nisu izražene samo kod telećeg buta nego i kod drugih vrsta mesa.

U jednoj mesnici kilogram teleće plećke košta 45 KM, dok se teletina s kostima prodaje za 37 KM.

U drugoj mesnici cijene su znatno niže. Teleći but košta 32 KM, plećka 27 KM, a kilogram teletine s kostima 20 KM.

Razlika u cijeni telećeg buta i plećke iznosi 18 KM po kilogramu, dok je kod teletine s kostima 17 KM.

To znači da bi kupac koji kupuje dva kilograma telećeg buta u jednoj mesnici platio 100 KM, a u drugoj 64 KM, odnosno 36 KM manje.

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Ipak, na cijenu mogu uticati porijeklo mesa, kategorija životinje i drugi faktori, pa nije nužno riječ o potpuno jednakim proizvodima.

Junetina za pet godina poskupjela dvostruko

Koliko su cijene mesa porasle u proteklim godinama pokazuju i podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.

U julu 2021. godine kilogram junetine bez kosti u prosjeku je koštao 13,50 KM.Kupuj mape

Pet godina kasnije, u junu 2026. godine, prosječna cijena dostigla je 27,10 KM po kilogramu.

To predstavlja povećanje od približno 101 odsto, odnosno više nego dvostruko u odnosu na 2021. godinu.

Prema podacima za jul 2021. godine, kilogram svinjetine s kostima tada je u prosjeku koštao 7,70 KM, dok je kilogram svježe piletine iznosio 4,80 KM.

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Važno je naglasiti da su to prosječne statističke cijene, koje se ne moraju podudarati s cijenama određenih komada mesa u pojedinačnim mesnicama.

Teleći but od 2023. poskupio gotovo 61 odsto

Dodatno poređenje pokazuje da se kilogram telećeg buta 2023. godine u mesnicama mogao kupiti za približno 31 KM.

Danas pojedine mesnice za isti komad mesa traže i 50 KM.

Riječ je o povećanju od približno 61 odsto u odnosu na navedenu cijenu iz 2023. godine.

Takav rast posebno pogađa domaćinstva koja teletinu redovno uključuju u ishranu.

Zašto su cijene mesa toliko visoke?

Mesari kao jedan od glavnih razloga navode visoke nabavne cijene teladi, ali i razlike između domaćeg i uvoznog mesa.

Vlasnik jedne banjalučke mesnice Aleksandar Šešić ističe da je domaće meso znatno skuplje od uvoznog. Dodaje da je cijena od 50 KM za kilogram telećeg buta već mjesecima prisutna na tržištu.

Sa druge strane, mesari koji imaju vlastite farme tvrde da zahvaljujući domaćoj proizvodnji mogu ponuditi povoljnije cijene.

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Na konačnu cijenu utiču i kategorija i starost životinje, troškovi nabavke te način poslovanja pojedine mesnice.

Predstavnici poljoprivrednih proizvođača upozoravaju i na veliki uvoz mesa, koji utiče na domaću proizvodnju i tržišne cijene.

Za kupce to znači da se cijene mogu znatno razlikovati čak i kada je riječ o istoj vrsti mesa, zbog čega poređenje ponuda prije kupovine može donijeti značajnu uštedu.