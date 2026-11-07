EES ne vrijedi za sve: Evo ko ne mora da prolazi ovaj sistem

Novi evropski sistem ulaska i izlaska (EES), koji je u punoj upotrebi na spoljnim granicama šengenskog prostora od 10. aprila 2026, donio je značajne promjene za putnike iz BiH i drugih zemalja koje nisu članice EU.

Međutim, ono što mnogi građani još uvijek ne znaju jeste da se obvezna biometrijska registracija ne odnosi na sve putnike, izvještava "GPMaljevac".

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Prema zvaničnim informacijama Evropske komisije, EES se prvenstveno odnosi na građane trećih zemalja koji ulaze u šengenski prostor na kratkotrajni boravak, odnosno do 90 dana u periodu od 180 dana.

To znači da građani Bosne i Hercegovine koji imaju samo bh. pasoš i putuju kao turista ili u posjetu porodici u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji ili Njemačkoj podliježu EES registraciji prilikom prelaska spoljašnje šengenske granice.

Sa druge strane, građani BiH koji imaju važeću dozvolu boravka izdatu u Njemačkoj, Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj ili nekoj drugoj zemlji koja primjenjuje EES izuzeti su od registracije u ovom sistemu.

Na primjer, državljanin/ka BiH koji živi i radi u Sloveniji te ima važeću slovenačku dozvolu boravka prilikom putovanja u Bosnu i Hercegovinu i povratka ne mora proći biometrijsku registraciju putem EES-a.

Isto pravilo vrijedi i za osobe koje imaju važeću dugoročnu vizu, odnosno vizu tipa D, izdatu u zemlji koja primjenjuje EES.

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Građani Evropske unije, kao i državljani Islanda, Lihtenštajna, Norveške i Švajcarske, izuzeti su od registracije. Stoga državljanin/ka Bosne i Hercegovine koji istovremeno ima hrvatsko ili slovenačko državljanstvo i putuje s odgovarajućim dokumentom države članice EU ne podliježe registraciji putem EES-a.

Posebna pravila primjenjuju se i na članove porodice građana Evropske unije. Državljani trećih zemalja koji imaju odgovarajuću boravišnu iskaznicu ili dozvolu boravka kao članovi porodice građana EU takođe mogu biti izuzeti od registracije putem EES-a. Samo sklapanje braka s građaninom EU, bez odgovarajućeg dokumenta, ne znači automatsko izuzeće od registracije.

Važno je naglasiti da se izuzeće od EES-a ne odnosi na sve evropske dozvole boravka. Na primjer, osobe koje imaju samo boravišnu dozvolu izdatu u Irskoj ili Kipru nisu automatski izuzete od EES-a tokom kratkotrajnog putovanja u šengenski prostor.

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Kada su u pitanju djeca mlađa od 12 godina, ona nisu u potpunosti izuzeta od EES sistema. Njihovi se podaci bilježe, ali im se ne uzimaju otisci prstiju.

Za putnike obuhvaćene EES-om, sistem elektronski bilježi ulazak i izlazak, fotografiju lica i, prema relevantnim pravilima, otiske prstiju. Time je zamijenjen raniji način evidentiranja prebivališta pečatima u pasošu.

Izuzeće od registracije putem EES-a ne znači izuzeće od redovn granične kontrole. Putnici i dalje moraju imati odgovarajuće putne dokumente, a oni koji se pozivaju na status boravka moraju predstaviti važeću boravišnu dozvolu ili dugoročnu vizu, napominje "GPMaljevac".