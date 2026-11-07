Kecmanović: Hitno i bezuslovno ukinuti OHR

Politikolog Nenad Kecmanović ocijenio je da se iz stava SAD, Kine i Rusije kao najvećih svjetskih sila nameće zaključak da je ukidanje Kancelarije visokog predstavnika (OHR) neminovno.

Kecmanović je u autorskom tekstu za "Politiku" ukazao da Amerikanci, za razliku od Rusa i Kineza koji traže da se OHR ukine hitno i bezuslovno, pružaju podršku trenutnom vođstvu OHR-a dok ga vodi njihov Luis Krišok.

Međutim, kako je istakao, i njihov stav je da budućnost BiH mora biti u rukama njenih naroda i izabranih predstavnika i da domaći lideri preuzmu punu odgovornost za samostalno donošenje političkih odluka.

Svijet Političarka pretučena u parku - VIDEO

Kecmanović smatra da o sudbini OHR-a dovoljno govori i to što Krišok nije ni došao da brani svoj izvještaj na posljednjoj sjednici Savjeta bezbjednosti UN o stanju u BiH.

"Krišoku su dali instrukciju da se ne miješa u svoj posao, nego da kao v.d. u tehničkom mandatu samo čuva nepopunjeno mjesto u zgradi OHR-a da se ne bi opet bespravno uselio neki Nijemac poput (Kristijana) Šmita", naveo je Kecmanović.

Prema njegovoj ocjeni, po opštoj atmosferi reklo bi se da je, i spolja i iznutra, Bosna zrela za razlaz, jer to praktično znači međunarodno priznanje faktičkog stanja.

Hronika Nikola Popović sproveden u Tužilaštvo: Osumnjičen za ubistvo Dragana Stojanovića

"Do toga vjerovatno neće doći uskoro, bar ne do završetka rata u Ukrajini i Iranu, iako nikoga ne brine kako bi to prošlo u samoj BiH, nego kako će se odraziti na stanje u okruženju, koje je u previranju", naveo je Kecmanović.

On smatra da će ukidanje OHR-a, oko čega su, i prema zapadnim analitičarima, tri supersile sasvim približile stavova, za Srpsku biti korak od sedam milja, prenosi "Srna".