Kada se može očekivati formiranje Savjeta ministara BiH?

U ovoj godini, sasvim je izvjesno, Savjet ministara BiH neće biti formiran. Kako sada stvari stoje, veliko je pitanje hoće li to biti i u narednoj godini. O tome će odlučiti SNSD, HDZ i SDA. SNSD-u se ne žuri. Imaće, uvjeravaju, 10 poslanika u Predstavničkom domu i četiri delegata u Domu naroda.

Svjesni da su nezaobilazan faktor u formiranju vlasti, iznijeli su i zahtjeve. Traže odlazak stranih sudija iz Ustavnog suda BiH i poništavanje nametnutih odluka OHR-a, pa tek onda formiranje Savjeta ministara.

"Ustavni sud je nešto što mora biti riješeno i to mora biti riješeno prije formiranja Savjeta ministara. I da, u tom pogledu, imamo predviđene reforme tog Ustavnog suda. Mi predlažemo da se donese Zakon o Ustavnom sudu, koji će propisati sastav, kojim će Republici Srpskoj pripasti tri, tri hrvatskom i tri bošnjačkom narodu", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Ni u HDZ-u se ne žure. Njihovi kadrovi su i sada na važnim pozicijama u Savjetu ministara, a biće i u novoformiranom sazivu. I njihovi zahtjevi jasni. Prioritet je izmjena Izbornog zakona BiH.

"Prvo trebamo rješavati sporna pitanja, trebamo dogovoriti ono oko čega ćemo prvenstveno djelovati, jer formiranje vlasti samo da bi se formirala i zauzele fotelje, mislim da gubi smisao. Vidjeli smo u proteklom sazivu da smo prve dvije godine djelovali zajedno, a onda je nastao politički stampedo", rekao je Marinko Čavara, član Predsjedništva HDZ-a.

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Odugovlačenje sa formiranjem Savjeta ministara nikako ne odgovara SDA, koja treba da uđe u vlast na bh nivou. Tako da će morati pristati na određene ustupke. Hoće li i na koje – pitanje je na koje danas nismo dobili odgovor, jer nam se u ovoj stranci ne javljaju na telefon. U HDZ-u 1990, takođe, traže da se Izborni zakon BiH nađe pred oba doma i to prije formiranja Savjeta ministara. Neće to, znaju i sami, ići tako jednostavno.

"Mislim da Vijeće ministara jako dugo neće biti formirano. Mislim da čak 2027. godina može biti zaboravljena u potpunosti, jer vidite različite najave pojedinih politika i stranaka, bez kojih se teško može napraviti Vijeće ministara", rekao je Ilija Cvitanović, predsjednik HDZ-a 1990.

S obzirom na ovakvu situaciju, još je rano govoriti oko podjele resora. Ono što se zna jeste da mjesto predsjedavajućeg Savjeta ministara pripada Bošnjacima, odnosno kadrovima SDA. HDZ bi trebalo da zadrži resor pravde i da dobije resor inostranih poslova. SNSD će, vjerovatno zadržati Ministarstvo finansija, a kako se spekuliše pripašće im i Ministarstvo komunikacija i transporta.