Konaković za ATV o svom radu: Bilo je jednostranih poteza

Destruktivni procesi, kako kaže aktuelni ministar spoljnih poslova BiH, ili preciznije, srpski kadrovi u institucijama BiH, ne bi trebalo da imaju sve mikrofone u rukama. Odnosno, ne bi trebalo da dobiju pozicije ministra spoljnih poslova i ambasadora u Njujorku, uz poziciju člana Predsjedništva BiH, koje im, prema dosadašnjoj političkoj praksi, u ovom mandatu pripadaju.

"Hoće li SNSD dobiti ovo Ministarstvo spoljnih poslova, pa onda sa Željkom Cvijanović u ovoj rotaciji im pripada i mjesto u Njujorku, u Ujedinjenim nacijama? Imaju ozbiljne poluge za ostvarivanje secesionističkih ideja", naveo je Konaković.

Na pitanje ATV-a šta je sporno u tome da druga strana ima te poluge, uz podsjećanje da je i u još aktuelnom mandatu Trojka imala člana Predsjedništva BiH, ministra i ambasadora u Njujorku, Konaković je odgovorio:

„Imala je to srpska strana i prije ovog mandata. Sporno je to što Milorad Dodik i SNSD otvoreno ruše Bosnu i Hercegovinu, otvoreno i formalno zagovaraju secesiju i vode Bosnu i Hercegovinu u novi rat. To je jedino sporno. Nema ništa sporno, naravno, u tome da na etničkoj osnovi te funkcije obavljaju Srbi kojima je stalo do ljudi u Bosni i Hercegovini, pa tako i do Srba. Ali dozvolite, naravno, to je moj stav, da oni koji rade po nalogu Putina ne žele dobro ni Bosni i Hercegovini ni Srbima u Bosni i Hercegovini. Smatram da imam pravo na takvu vrstu kritike“, kazao je Konaković.

Bilo je jednostranih poteza

Na konstataciju da su i ovaj mandat obilježili preglasavanje srpskog člana Predsjedništva BiH i jednostrani potezi ministra spoljnih poslova, te da se spoljna politika vodila bez konsenzusa, iako je to obaveza, Konaković priznaje da je takvih situacija bilo.

"Bilo je takvih situacija na svim stranama, uvijek. Dakle, imate stav Željke Cvijanović, recimo, o Izraelu, s kojim se ja nikako ne slažem, i koji nije jednoglasan stav Predsjedništva. Imate njene stavove o Rusiji koji ni blizu nisu mojim stavovima. A kada smo djelovali, ja nikada nisam osporio ništa što je Predsjedništvo jednoglasno usvojilo. Nikada. Dakle, kada Predsjedništvo ima svoj stav, ja nemam pravo na svoj stav. Kada Predsjedništvo nema stav, ja sam obavezan da imam svoj stav. Dakle, bilo je jednostranih poteza, ali ne nezakonitih i nelegalnih", zaključio je sagovornik ATV-a.

On dodaje da o mnogim unutrašnjim pitanjima nema dogovora, a posebno ne o spoljnopolitičkim temama.

"Po pitanju Izraela ne slažem se sa HDZ-om. Dakle, to su stvari o kojima glasno govorimo, ali sada govorimo o destruktivnim procesima. Ti destruktivni procesi ne bi trebalo da imaju sve mikrofone koji im pomažu da usporavaju ili uništavaju Bosnu i Hercegovinu", zaključio je Konaković.

Komentarišući formiranje vlasti, Konaković i dalje ostaje usamljen u ideji da se vlast formira sa opozicijom u Republici Srpskoj, na šta ni sama opozicija do sada nije pozitivno reagovala.

Dodaje da uživa posmatrajući proces formiranja vlasti, podsjećajući da su ih proglašavali izdajnicima kada su sjeli za sto sa HDZ-om i SNSD-om.

"SDA, a pogotovo SBiH, koji su dali ta velika, megalomanska predizborna obećanja da će riješiti pitanje PDV-a i još neka, sada očekuju da se suoče sa političkom realnošću u Bosni i Hercegovini", kazao je.

Na kraju poručuje da je trenutno pozicioniranje političkih stranaka veoma važno. Vjeruje da stranke koje pretenduju da budu dio vlasti sada utvrđuju svoje pozicije, podižući ljestvicu i cijenu svojih zahtjeva.

Inače, NiP, na čijem je čelu Konaković, uz Našu stranku, jedna je od rijetkih parlamentarnih partija koje se ne pominju kao dio moguće većine, ni na nivou Federacije BiH ni na nivou BiH.