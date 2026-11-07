Banjalučki univerzitet obilježava 51 godinu postojanja: Svečana akademija u Banskom dvoru

Banjalučki Univerzitet obilježava 51 godinu postojanja i rada. Osnovan je na današnji dan 1975. godine.

Tim povodom, u Kulturnom centru Banski dvor održava se svečana akademija, kojoj između ostalih prisustvuju predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i predsjednik NSRS Nenad Stevandić.

Kristina Marić, najbolji student Univerziteta u Banjaluci u ovoj godini i dobitnik Zlatne značke, kaže da je to za nju velika čast.

"To je potvrda se rad i trud, kao i ljubav prema onome što radimo zaista isplate i uvijek prepoznaju", naglasila je Marićeva.

Ranko Škrbić, v.d. rektora Univerziteta u Banjaluci, kaže se godišnjica obilježava u velikim infrastrukturnim radovima.

51 godina UNIBL

"Naravno, uz veliku podršku Vlade Republike Srpske, ali i brojnim programima koji su prije svega razvojne prirode, gdje nastojimo da fakultete maksimalno izdignemo da svojim programima dostignemo standarde koji su neophodni da bi bili poređeni drugim sličnim univerzitetima u Evropi i svijetu. Mislim da u tome imamo velikog uspjeha", istakao je Škrbić.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, naglasio je da je Vlada u prošlom četverogodišnjem mandatu uložila preko 19, 5 miliona KM za sve ono što je vezano za naše studente, studentske programe, univerzitet.

"Sljedeća ulaganja su oko 40 miliona KM, pravimo studentski standard koji sigurno neće biti nigdje u regionu, a na drugoj strani naš nastavno-naučni kadar je takav da može da obezbijedi da naši studenti sa ovim diplomama mogu da budu priznate diljem svijeta", poručio je Minić.

Univerzitet u Banjaluci vodeća je visokoškolska naučno-obrazovna institucija u Republici Srpskoj i drugi po veličini univerzitet u Bosni i Hercegovini.

Danas ima 16 fakulteta, Akademiju umjetnosti i Institut za genetičke resurse. Trenutno na Univerzitetu studira oko 15.000 studenata iz svih krajeva Srpske, ali i iz inostranstva.