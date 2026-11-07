Pronađena laboratorija za uzgoj marihuane: Uhapšene tri osobe

Policija je u Zrenjaninu pronašla ilegalnu laboratoriju za uzgoj marihuane, zaplijenila oko 7,5 kilograma droge i uhapsila trojicu muškaraca, od kojih je jedan pripadnik Žandarmerije.

Uhapšeni su pripadnik Žandarmerije Ž. G. (43), te lica M. G. (64) i J. G. (63) zbog sumnje da su počinili krivično d‌jelo neovlaštena proizvodnje i stavljanja u promet droge, saopštila je Policijska uprava Zrenjanin.

Policija je u pretresu stana i drugih prostorija koje koriste ova lica pronašla 81 stabljiku indijske konoplje, oko 7,5 kilograma marihuane, vagu za mjerenje, te opremu za uzgoj marihuane.

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Po nalogu Višeg tužilaštva osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni nadležnom tužiocu, piše Srna.