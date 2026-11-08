Teška saobraćajka: Autom se zakucao u drvo, suvozač proletio kroz šoferšajbnu

Autor:ATV redakcija
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U saobraćajnoj nesreći koja se tokom protekle noći u 1.10 sati dogodila u Ulici Gospodara Vučića na Lekinom brdu teško su povrijeđene dvije osobe.
Saobraćajna nezgoda se dogodila kada je automobil kojim je upravljala ženska osoba udario u drvo, a muškarac koji je bio na mjestu suvozača je od siline udara izletio kroz šoferšajbnu.
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Ekipa hitne pomoći je ženu i muškarca sa teškim povredama prevezla u Urgentni centar.
(Telegraf)
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