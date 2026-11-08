Logo

Teška saobraćajka: Autom se zakucao u drvo, suvozač proletio kroz šoferšajbnu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
08.11.2026 08:12

Komentari:

0
Policija Srbija
Foto: MUP Srbije

U saobraćajnoj nesreći koja se tokom protekle noći u 1.10 sati dogodila u Ulici Gospodara Vučića na Lekinom brdu teško su povrijeđene dvije osobe.

Saobraćajna nezgoda se dogodila kada je automobil kojim je upravljala ženska osoba udario u drvo, a muškarac koji je bio na mjestu suvozača je od siline udara izletio kroz šoferšajbnu.

Напад у Кракову

Svijet

Dvodnevna žalost u Poljskoj zbog terorističkog napada u Krakovu

Ekipa hitne pomoći je ženu i muškarca sa teškim povredama prevezla u Urgentni centar.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

Srbija

Beograd

udes

povrijeđeni

Komentari (0)

Više iz rubrike

Policija Srbija

Srbija

Jedna osoba poginula u teškoj nesreći: Saobraćaj preusmjeren

14 h

0
Andreas fon Bekerat, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji

Srbija

Bekerat saopštio da odlazi iz Srbije: Ko dolazi na njegovu poziciju?

16 h

2
Lisice na rukama ženska ruka

Srbija

Pronađena laboratorija za uzgoj marihuane: Uhapšene tri osobe

17 h

0
Rotacija na policijskom automobilu policije Srbije

Srbija

Detalji teške saobraćajne nesreće: Dijete podleglo povredama u bolnici

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima