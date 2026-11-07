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Jedna osoba poginula u teškoj nesreći: Saobraćaj preusmjeren

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АТВ редакција
07.11.2026 18:56

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Policija Srbija
Foto: MUP Srbije

Jedna osoba poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u kasnim popodnevnim satima na putu između Melenaca i Bašaida.

Prema informacijama iz zrenjaninske policije, sudarila su se dva vozila, a nesreća je prijavljena nešto poslije 17 sati.

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Za sada nije poznato kako je došlo do sudara, ni da li ima još povrijeđenih. Navodno je jedno lice prebačeno sanitetskim vozilom u zrenjaninsku bolnicu.

Zbog policijskog uviđaja, saobraćaj na ovoj dionici odvijao se atarskim putem.

(Kurir)

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Saobraćajna nesreća

poginuli

Policija

Srbija

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