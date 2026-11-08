Oglasio se Niš ekspres nakon teške nesreće njihovog autobusa kod Zagreba

Kompanija Niš ekspres oglasila se nakon teške saobraćajne nesreće koja se jutros, 8. novembra, dogodila na auto-putu A3 kod Zagreba, kada se prevrnuo njihov autobus. Dvije osobe su poginule, a 33 su povrijeđene, od kojih šest teško.

Iz kompanije su izrazili saučešće porodicama nastradalih i poručili da neće komentarisati okolnosti nesreće dok nadležni organi ne završe istragu.

Kako prenosi Nova, Niš ekspres je objavio sljedeće saopštenje:

"Povodom teške saobraćajne nezgode koja se dogodila jutros u 07.25 časova na putu Beograd–Zagreb kod mesta Ivanić-Grad, kompanija Niš ekspres izražava najdublje saučešće porodicama nastradalih i iskreno žaljenje zbog tragičnog događaja.

Do okončanja zvaničnog postupka ne možemo iznositi pretpostavke niti komentarisati okolnosti koje su predmet nadležne istrage.

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Zahvaljujemo hrvatskoj policiji, vatrogascima, hitnoj pomoći, lekarima, kao i svima koji su jutros pomogli na mestu nezgode. Povređenima želimo brz i potpun oporavak.

Po dobijanju zvaničnih informacija obratićemo se javnosti".

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Nesreća se dogodila oko 7.25 časova na 61. kilometru auto-puta A3, neposredno nakon petlje Ivanić-Grad, u smjeru Zagreba.