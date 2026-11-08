Uhapšen Marko Gašić

Šest osoba uhapšeno je 8. novembra u nastavku akcije na suzbijanju korupcije, zbog sumnje da su zloupotrebama prilikom javnih nabavki oštetili javno preduzeće "Inđija put" za ukupno 26.961.059,30 dinara, dok policija intenzivno traga za još jednom osobom.

Među njima je, kako saznaje Telegraf, predsjednik opštine Inđija, Marko Gašić.

Akciju su sproveli pripadnici Uprave kriminalističke policije, Odjeljenja za borbu protiv korupcije u Novom Sadu, po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Kako je saopštilo tužilaštvo, osumnjičeni Marko Gašić i U. T, koji su u periodu od 2023. do 2025. godine bili direktori javnog preduzeća "Inđija put", terete se za zloupotrebu službenog položaja.

Sumnja se da su iskoristili svoje funkcije kako bi omogućili sprovođenje javnih nabavki za radove na obilježavanju puteva i postavljanju saobraćajne signalizacije na teritoriji opštine Inđija, pri čemu je, prema sumnjama istražnih organa, unapred bio dogovoren ponuđač koji će dobiti posao.

Srbija Oglasio se Niš ekspres nakon teške nesreće njihovog autobusa kod Zagreba

Nakon sprovedenih postupaka, ugovori su zaključeni sa unapred odabranim ponuđačem, a osumnjičeni su navodno naložili isplatu novca za ugovorene radove, iako su, kako se sumnja, znali da oni zapravo nisu izvedeni.

Tužilaštvo sumnja da su u realizaciji ove šeme pomogli Đ. V, Đ. D. i D. M, koji se terete za pomaganje u zloupotrebi službenog položaja. Njihov zadatak je, prema navodima iz saopštenja, bio da sačine, potpišu i overe tehničku dokumentaciju neistinite sadržine, na osnovu koje je potom izvršena isplata novca.

U ovom slučaju osumnjičena je i T. J, koja se tereti za pranje novca. Sumnja se da je držala novac isplaćen na osnovu fiktivnih faktura, kojima je navodno prikazan promet građevinskih usluga, iako je, prema sumnjama tužilaštva, znala da taj novac potiče iz kriminalne delatnosti.

Šestoro osumnjičenih, Marko Gašić, U. T, Đ. V, Đ. D, D. M. i T. J, zadržano je do 48 sati po odobrenju Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu. Oni će u zakonskom roku biti privedeni na saslušanje u tužilaštvo, dok se za sedmim osumnjičenim i dalje intenzivno traga.

Istraga će utvrditi sve okolnosti navodnih zloupotreba, kao i uloge svih osumnjičenih u spornim javnim nabavkama.

(Telegraf)