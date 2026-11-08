Ogroman požar u Beogradu: Ima stradalih i povrijeđenih

Dijete je povrijeđeno u velikom požaru koji je danas, 8. novembra, izbio u stambenoj zgradi u Ulici kneza Miloša u centru Beograda.

U požaru je poginula žena (75), dok su povrede zadobili i pripadnici hitnih službi.

Kako prenosi "Blic", među povrijeđenima su, osim djeteta, vatrogasci i jedan policajac. Za sada nema potvrđenih detalja o težini povreda djeteta.

Žena pronađena mrtva nakon gašenja požara

Požar je prijavljen oko 16.25 časova, a prema prvim informacijama izbio je u stanu na trećem spratu zgrade, na raskrsnici ulica Kneza Miloša i Miloša Pocerca.

Nakon gašenja vatre, vatrogasci su u stanu pronašli tijelo sedamdesetpetogodišnje žene. Prema nezvaničnim informacijama koje su prenijeli beogradski mediji, riječ je o vlasnici stana.

Velika intervencija u centru grada

Na mjesto požara upućeno je više vatrogasnih ekipa, policija i Hitna pomoć.

Vatrogasci su tokom intervencije koristili i dizalicu, dok se gust dim širio iznad okolnih zgrada.

Zbog požara je privremeno bio obustavljen saobraćaj u dijelu Ulice kneza Miloša prema Beogradskom sajmu, a vozila su preusmjeravana u Savsku ulicu.

Uzrok izbijanja požara još nije poznat.