Ogroman požar u Beogradu: Ima stradalih i povrijeđenih

Autor:ATV redakcija
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Dijete je povrijeđeno u velikom požaru koji je danas, 8. novembra, izbio u stambenoj zgradi u Ulici kneza Miloša u centru Beograda.
U požaru je poginula žena (75), dok su povrede zadobili i pripadnici hitnih službi.
Kako prenosi "Blic", među povrijeđenima su, osim djeteta, vatrogasci i jedan policajac. Za sada nema potvrđenih detalja o težini povreda djeteta.
Požar je prijavljen oko 16.25 časova, a prema prvim informacijama izbio je u stanu na trećem spratu zgrade, na raskrsnici ulica Kneza Miloša i Miloša Pocerca.
Nakon gašenja vatre, vatrogasci su u stanu pronašli tijelo sedamdesetpetogodišnje žene. Prema nezvaničnim informacijama koje su prenijeli beogradski mediji, riječ je o vlasnici stana.
Na mjesto požara upućeno je više vatrogasnih ekipa, policija i Hitna pomoć.
Vatrogasci su tokom intervencije koristili i dizalicu, dok se gust dim širio iznad okolnih zgrada.
Zbog požara je privremeno bio obustavljen saobraćaj u dijelu Ulice kneza Miloša prema Beogradskom sajmu, a vozila su preusmjeravana u Savsku ulicu.
Uzrok izbijanja požara još nije poznat.
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