Iz jezera izvučeni auto i tijelo

Ronilačka jedinica Žandarmerije pronašla je u Bovanskom jezeru tijelo i automobil za kojim se tragalo, saznaje nezvanično RTS.

Potraga za osobom koja se nalazila u automobilu koji je upao u Bovansko jezero je pokrenuta, nakon što su lokalni ribolovci juče oko podneva obavijestili policiju da su uočili vozilo u vodi.

Policijska patrola po dolasku na lice mjesta nije uspjela da pronađe automobil, zbog čega je u potragu bila uključena Ronilačka jedinica Žandarmerije.

(RTS)