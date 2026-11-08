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Iz jezera izvučeni auto i tijelo

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АТВ редакција
08.11.2026 20:41

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Iz jezera izvučeni auto i tijelo
Foto: Envato/travelarium

Ronilačka jedinica Žandarmerije pronašla je u Bovanskom jezeru tijelo i automobil za kojim se tragalo, saznaje nezvanično RTS.

Potraga za osobom koja se nalazila u automobilu koji je upao u Bovansko jezero je pokrenuta, nakon što su lokalni ribolovci juče oko podneva obavijestili policiju da su uočili vozilo u vodi.

Policijska patrola po dolasku na lice mjesta nije uspjela da pronađe automobil, zbog čega je u potragu bila uključena Ronilačka jedinica Žandarmerije.

(RTS)

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Tag :

tragedija

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