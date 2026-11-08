Iz jezera izvučeni auto i tijelo

Autor:ATV redakcija
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Ronilačka jedinica Žandarmerije pronašla je u Bovanskom jezeru tijelo i automobil za kojim se tragalo, saznaje nezvanično RTS.
Potraga za osobom koja se nalazila u automobilu koji je upao u Bovansko jezero je pokrenuta, nakon što su lokalni ribolovci juče oko podneva obavijestili policiju da su uočili vozilo u vodi.
Policijska patrola po dolasku na lice mjesta nije uspjela da pronađe automobil, zbog čega je u potragu bila uključena Ronilačka jedinica Žandarmerije.
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