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Irak postigao dogovor sa SAD o izvozu nafte kroz Ormuski moreuz

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АТВ редакција
09.11.2026 07:31

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Teretni brodovi plove morem u blizini Ormuskog moreuza, posmatrano sa kamenite obale kod Hor Fakana, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u petak, 1. maja 2026. godine.
Foto: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair, File

Irak je postigao dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) koji omogućava izvoz iračke nafte kroz Ormuski moreuz putem plovnog puta u blizini Omana, izjavio je sinoć irački ministar spoljnih poslova Fuad Husein.

On je u intervjuu za Al Džaziru rekao da su gubici Iraka usljed rata u Iranu i poremećaja u izvozu nafte dostigli 60 milijardi dolara. Husein je otkrio da je Ministarstvo finansija SAD zvanično zahtijevalo zatvaranje graničnih prelaza sa Iranom, ostavljajući otvorena samo dva prelaza, jedan u regionu Kurdistana i drugi u ostatku zemlje.

On je naglasio da Bagdad vodi kontinuirani dijalog sa Vašingtonom kako bi se spriječila šteta po iračku ekonomiju, s obzirom na teškoće u sprovođenju zahtjeva i njegov direktni uticaj na bilateralnu trgovinu, koja se kreće između 15 i 18 milijardi dolara godišnje.

Osvrnuo se i na posjetu premijera Iraka Alija el Zubaidija Turskoj, rekavši da je taj susret rezultirao jasnim dogovorima o upravljanju pitanjem vode u zamjenu za protok energije. Sporazum predviđa da će turske kompanije ili vlada upravljati vodnim projektima u Iraku radi borbe protiv suše, u zamjenu za kontinuirani izvoz nafte preko iračko-turskog cjevovoda, čije su se zalihe postepeno povećavale sa 20.000 na 30.000 barela, pa sve do 260.000 barela dnevno.

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Što se tiče sirijskog pitanja, Husein je rekao da su odnosi između Bagdada i Damaska postali odlični i da se zasnivaju na zajedničkim interesima, nezavisno od bilo kakvog spoljnog uticaja, piše Tanjug.

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Ormuski moreuz

Iran

Amerika

Donald Tramp

Nafta

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