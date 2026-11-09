U Brodu Dan žalosti povodom smrti Milje Zečević

Autor:ATV redakcija
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U Brodu je danas Dan žalosti povodom smrti majke heroine Milje Zečević.
Milja Zečević, kojoj su u martu 1992. godine u Sijekovcu kod Broda zločinci pred očima ubili supruga i tri sina, preminula je u 95. godini.
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Opijelo će biti služeno na gradskom groblju u Brodu, a Milja Zečević biće potom sahranjena u Gornjim Smrtićima kod Prnjavora, gdje su sahranjeni posmrtni ostaci njenih sinova i supruga.
Tu je sahranjen i njen četvrti sin koji je preživio masakr u Sijekovcu.
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