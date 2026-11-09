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U Brodu Dan žalosti povodom smrti Milje Zečević

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АТВ редакција
09.11.2026 07:14

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Milja Zečević
Foto: RTRS

U Brodu je danas Dan žalosti povodom smrti majke heroine Milje Zečević.

Milja Zečević, kojoj su u martu 1992. godine u Sijekovcu kod Broda zločinci pred očima ubili supruga i tri sina, preminula je u 95. godini.

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Opijelo će biti služeno na gradskom groblju u Brodu, a Milja Zečević biće potom sahranjena u Gornjim Smrtićima kod Prnjavora, gdje su sahranjeni posmrtni ostaci njenih sinova i supruga.

Tu je sahranjen i njen četvrti sin koji je preživio masakr u Sijekovcu.

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Tagovi :

Milja Zečević

Dan žalosti

Opština Brod

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