U Brodu Dan žalosti povodom smrti Milje Zečević

Milja Zečević, kojoj su u martu 1992. godine u Sijekovcu kod Broda zločinci pred očima ubili supruga i tri sina, preminula je u 95. godini.

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Opijelo će biti služeno na gradskom groblju u Brodu, a Milja Zečević biće potom sahranjena u Gornjim Smrtićima kod Prnjavora, gdje su sahranjeni posmrtni ostaci njenih sinova i supruga.

Tu je sahranjen i njen četvrti sin koji je preživio masakr u Sijekovcu.