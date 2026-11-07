Pčelari očekivali rekordnu godinu, ali prinosi meda ispod prosjeka

Očekivali smo jednu rekordnu godinu dobili prosječnu, a neki pčelari su prošli i gore, priča nam Saša Tomić koji ove godine obilježava jubilej- tri decenije u pčelarstvu. Suša je tome najviše doprinijela, a na ruku im nisu išli ni drugi faktori.

"U odnosu na prošlu godinu ja sam na ovom području imao oko dvije i po tone meda, ove godine nisam uspio ni 500 kilograma izvrcati. Problem varoe koja je ove godine napravila čudo velika je najezda bila i sada se borimo, vidjećemo da li ćemo uspjeti, na proljeće", rekao je Saša Tomić, pčelar iz Gradiške.

Pčelari Potkozarja mogu se pohvaliti boljim prinosima. Iako su pčelinjaci u fazi mirovanja i sumiraju se rezultati, posao za pčelare nije još u potpunosti završen.

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"Sada u narednom periodu bilo bi potrebno da se odradi tretman oksalnom kiselinom, kako bi zaštitili naše pčele od uginuća", rekao je Slavko Tošić, rukovodilac u Resoru za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Gradiška.

Da bi se u teškoj godini ipak ubirali plodovi rada, ne možete se osloniti samo na proizvodnju meda. Zato Saša već godinama sakuplja i propolis, matičnu mliječ, polen...

U tom izazovnom poslu svakodnevno mu pomaže supruga Dragana. Zima je najkritičniji period za pčele.

"Vi nikad ne znate šta sutra donosi , zazimite pčele, zazimite 150 pčeliljih društava, ne znate šta čekate na proljeće , da li će sve pčele preživjeti. To je sve izazov", kaže Dragana Tomić.

Pčelarstvo je Tomićima osnovni posao ,a želja i plan im je da se uskoro počnu pomalo baviti i seoskim turizmom. Do sada su, kako kažu, uložili mnogo više od novca. Bez ljubavi prema onome šta radite i posvećenosti, nema poručuju - ni pravog posla.