Umjesto niskog prizemnog objekta s galerijom - hotel od šest spratova

Najnovijom izmjenom regulacionog plana Istočne Ilidže, umjesto niskog prizemnog objekta s galerijom, na maloj parceli, ili kako građani kažu mikroparceli planiran je hotel, ni manje ni više nego od šest spratova. Na naše pitanje da li novi regulacioni plan i hotel pored tržnog centra Bingo ispunjavaju sve uslove, dobili smo odgovor iz opštine Istočna Ilidža.

"Zakon o prostornom uređenju i građenju, kao i važeća prostorno-planska dokumentacija predviđa uslove pod kojima budući investitor može graditi objekte, pa i ovaj konkretni poslovni objekat. Voditelji postupka, kojima bude konkretan predmet dodijeljen, sa posebnom pažnjom će, zbog zainteresovanosti javnosti, voditi računa o svim parametrima", saopštila je Svjetlana Pandurević-Ivanović, stručni saradnik za odnose s javnošću Opštine Istočna Ilidža.

Radi se o urbicidu, poručuje šef kluba opozicionog SNSD-a u ovoj Opštini Nebojša Šešlija. Kaže, neplanski se gradi, a iz mjeseca u mjesec se mijenjaju regulacioni planovi.

"Sama izgradnja tog hotela predstavlja jednu nevjerovatnu stvar, kad pogledate tu lokaciju i taj prostor, siguran sam da nikome od stanovnika naše opštine nije jasno kako može doći do jednog takvog objekta na tom prostoru. Moram istaći da se neposredno u blizini nalazi i šetalište dr Miodrag Lazić, koje nikad nije završeno i da je to trebao biti jedan prostor koji će funkcionalno obavezati naše dvije opštine", rekao je Nebojša Šešlija, odbornik SNSD-a Istočna Ilidža.

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Parcela se nalazi na nezavršenom šetalištu dr Miodrag Lazić, na granici koja spaja opštine Istočna Ilidža i Istočno Novo Sarajevo. Ključna pitanja su da li je su stanovnici ovog dijela opštine upoznati sa izmjenama regulacionog plata, i jesu li saglasni.

"Nešto sam pročitala na internetu prije neki dan, ali nisam čula ovako konkretno".

"Mislim da je mala lokacija i da se mogla iskoristiti za nešto drugo"

"Prvi put čujem i ne znam šta bih komentarisala".

"Prostor je mali ali valjda ima neko ko to određuje".

"Nema tu prostora za parking i za neke još stvari, meni se čini da je to baš maleno. Možda će biti lijepo da u pravcu ove zgrade da to bude, možda nije ni loše, ne znam, ali mali je prostor za hotel, kažu pet spratova-šest, ne znam, možda bude i dobro", kažu građani.

Nije Istočna Ilidža izuzetak. Zbog ubrzanog razvoja u Istočnom Sarajevu sve se češće grade zgrade sa nedovoljno parkinga i često sa malim pa čak i bez zelenih površina.