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U Zvorniku Dan žalosti

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АТВ редакција
07.11.2026 08:32

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U Zvorniku Dan žalosti
Foto: Grad Zvornik

U Zvorniku je Dan žalosti u znak sjećanja na sve srpske vojne i civilne žrtve sa područja grada stradale u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

U Hramu Rođenja Presvete Bogorodice u 9.00 časova biće služena Sveta liturgija, a potom parastos uz čitanje imena svih poginulih boraca i civilnih žrtava rata sa područja Zvornika.

Zastave na zgradi Gradske uprave, institucijama i javnim ustanovama biće spuštene na pola koplja.

Javne ustanove, organizatori kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, fizička i pravna lica koja obavljaju ugostiteljsku djelatnost, kao i elektronski i drugi mediji sa područja Zvornik dužni su da programe i sadržaje prilagoditi ovom danu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Zvornik

Dan žalosti

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