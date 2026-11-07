U Zvorniku Dan žalosti

U Zvorniku je Dan žalosti u znak sjećanja na sve srpske vojne i civilne žrtve sa područja grada stradale u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

U Hramu Rođenja Presvete Bogorodice u 9.00 časova biće služena Sveta liturgija, a potom parastos uz čitanje imena svih poginulih boraca i civilnih žrtava rata sa područja Zvornika.

Zastave na zgradi Gradske uprave, institucijama i javnim ustanovama biće spuštene na pola koplja.

Javne ustanove, organizatori kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, fizička i pravna lica koja obavljaju ugostiteljsku djelatnost, kao i elektronski i drugi mediji sa područja Zvornik dužni su da programe i sadržaje prilagoditi ovom danu.