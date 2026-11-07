Sve više mladih u Zvorniku zainteresovano za "Prvi kadar"

Kako Zvornik predstaviti kao animirani film, kako svoj grad vide mladi i šta je to što su glavna obilježja Zvornika u nekoliko dana radionice animiranog filma pokušale su da dočaraju polaznice radionice animiranog filma.

"Pa prvo sam mislila da će biti jako komplikovano, da će biti neki komplikovan program da neću znati to da radim, ali budući da su Ana i Nikola ovo jako lepo objasnili svi smo odmah shvatili i ovako sada kad budem gledala tako nekakav film znaću šta se zapravo dešava iza kamere", kaže Anja Ilić.

"Jednostavno vidim koliko je to zahtjevan posao, komplikovano veoma ali ja sam zaista uživala....Mi ovdje živimo dosta dugo vremena ovo je jednostavno naš rodni grad i želimo da ga predstavimo u najboljem svjetlu", rekla je Emilija Stevanović.

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Radionica koja se održava u okviru festivala „Prvi kadar“ zainteresovala je osnovce koji kako sami kažu animirane filmove više neće gledati kao obični gledaoci. Moći će da analiziraju i sa aspekta rada iza kamere.

"U pitanju je radionica stop moušn animacije, gdje sa 14 polaznika, radimo kratke animirane filmove upravo na temu Zvornika. Ova tehnika animacije je vrlo interesantna zato što mi koristimo fotoaparate, kompjutere, ali pored toga nije sve u kompjuteru, oni mogu da ubace svoje stvarne crteže, fotografije, različite predmete koje nalaze", rekla je Ana Nedeljković, vizuelni umjetnik i animator.

"Oni rade radionicu i filmove na temu Zvornik moj grad. Znači kako će one da oplemene u stvari svoj grad kroz animaciju. Taj edukativni segment festivala je vrlo značajan upravo zbog edukacije filmskih stvaralaca s jedne strane i edukacije i razvoja publike s druge strane", rekla je Aleksandra Mitrić Štifanić, umjetnički direktor i producent festivala.

Ovo je 20. festival "Prvi kadar", a u Zvorniku je deveti. Svake godine privlači sve više mladih.

"I na otvaranju festivala nekako, da l' se namjestilo, da li je to...ja ne vjerujem u slučajnosti, ali djeca koja su gledala taj film, oni imaju devet godina, a festival je počeo prije devet godina. I baš sam bio nekako oduševljen da smo mi počeli festival kada su oni svi bili bebe. I onda radimo godinama da dočekamo tu publiku koja u tom trenutku se rodila kad se rodio i ovaj festival u Zvorniku", rekao je Đorđe Deurić, direktor Doma omladine Zvornik.

U okviru ovogodišnjeg festivala organizovana je radionica animiranog filma za osnovce, master klas za srednjoškolce na temu filmske analize, kao i projekcija dječijeg filma "Drugi dnevnik Pauline P".