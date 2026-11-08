Proglašen Dan žalosti povodom smrti heroine Milje Zečević

Milja Zečević, kojoj su u martu 1992. godine u Sijekovcu kod Broda zločinci pred očima ubili supruga i tri sina, preminula je juče u 95. godini.

Opijelo će biti danas u 11.00 časova na gradskom groblju u Brodu, a sahrana je u 13.00 u Gornjim Smrtićima kod Prnjavora, gdje su sahranjeni posmrtni ostaci njenih sinova i suprug. Tu je sahranjen i njen četvrti sin koji je preživio masakr u Sijekovu.

Odluku o proglašenju Dana žalosti donio je načelnik opštine Milan Zečević.

Iz opštine Brod su naveli da je Milja Zečević postala simbol stradanja srpskog naroda, ali i majčinske snage, dostojanstva i istrajnosti pred nezamislivim gubitkom.

U skladu sa Odlukom, Dan žalosti biće obilježen spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi opštine Brod i na zgradama drugih javnih ustanova i preduzeća na području opštine.

Elektronski i drugi mediji, organizatori kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, kao i fizička i pravna lica koja obavljaju ugostiteljsku djelatnost, dužni su da svoje programske sadržaje i aktivnosti prilagode obilježavanju Dana žalost