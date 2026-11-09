Tramp: Samo sam se šalio

Američki predsjednik Donald Tramp sinoć je novinarima otkrio da je njegova ideja da ponudi mesto sekretara za štampu Bijele kuće Dejni Vajtu, prvom čovjeku UFC-a, bila samo šala.

"Reći ću vam, samo sam se šalio", kazao je Tramp na pitanje medija o ponudi iznetoj šefu najveće i najmoćnije organizacije za mješovite borilačke vještine (MMA) na svijetu.

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U razgovara sa novinarima na Floridi, prije polijetanja predsjedničkog aviona za Vašington i povratak u Bijelu kuću, Tramp je rekao da je u objavi o ponudi Vajtu na svojoj društvenoj mreži Trut pomenuo i "najbolje rvače i UFC borce na svijetu" kao neke od potencijalnih pomoćnika Vajta kao portparola Bijele kuće.

"I pomislili biste da bi ljudi rekli: 'On se fino zabavlja'", kazao je Tramp.

On je dodao da Vajt "voli tu ideju", koja očigledno neće biti ostvarena.

"A postoji samo jedan Dejna. On je sjajan. Ne znam, bio bi - ne biste se baš petljali s njim. Ipak, dakle, šalio sam se, naravno", rekao je Tramp.

U subotnjoj objavi Tramp je poručio da je ponudio Vajtu, koga je nazvao "nasilnim borcem i ratnikom", mjesto sekretara za štampu predsjedničke administracije.

On je naveo i listu rvača, uključujući Islama Mahačeva, Habiba Nurmagomedova, Džastina Gedžija, Danijela Kormijea, Amandu Nunes i Kajlu Haris kao potencijalne asistente.

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"Potrebni su nam ovi ljudi da nas brane od Ludačke Ljevice. Dejna će biti sekretar za štampu kakvog do sada nije bilo. Dejna, molim te, preuzmi posao!", napisao je Tramp.

Vajt je u to vrijeme bio u Londonu na bokserskom događaju i kazao je novinarima tokom konferencije za medije da će u ponedjeljak odletjeti u Vašington na sastanak sa Trampom, ne precizirajući da li je povod objava predsjednika SAD.

Američka televizija podsjeća da Vajtov odnos sa Trampom seže još iz vremena kada su kazina magnata nekretnina u Atlantik Sitiju služila kao lansirna rampa za UFC.

Vajt je podijelio sliku na Instagramu koja je sadržala Trampovu objavu i fotografiju njega za podijumom u sali za brifinge za štampu u Bijeloj kući, uz natpis "Ka sljedećem poglavlju".

Tramp je objavio post o Vajtu dan nakon objave o imenovanju Stivena Milera za svog novog šefa kabineta, koji će zamijenitu Suzi Vajls nakonj što je podnijela ostavku u četvrtak uveče.

Vajls je bila prva žena koja je obavljala funkciju šefa kabineta Bijele kuće.

Foks njuz podseća da je Miler bio arhitekta Trampove tvrde imigracione politike.

Katja Zakarija, Trampova posljednja portparolka, napustila je funkciju prošlog mjeseca nakon samo pet dana na toj poziciji.

Kerolajn Livit je bila na funkciji portparolke više od 19 mjeseci prije nego što se povukla sa nje u avgustu ove godine.

"Rojters" navodi da je Tramp je rekao da će ga Vajt posjetiti danas u Bijeloj kući, ali je dodao da je sastanak planiran iz drugih razloga.

Britanska agencija podsjeća da je Vajt blizak Trampov saveznik koji je pomogao je u mobilizaciji podrške za njegovu predsjedničku kampanju 2024. godine.

Takođe se pojavio zajedno sa Trampom na nekoliko političkih događaja i pomogao je da se UFC borbe ovog ljeta održe na travnjaku Bijele kuće povodom proslave 250. godišnjice osnivanja SAD.

(Kurir)