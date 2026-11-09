Nova pravila za kamate i kredite: Važno obavještenje za građane

Banke u Srbiji nastaviće da za period od novembra 2026. do februara 2027. godine paralelno dostavljaju podatke o kamatnim stopama prema ranije važećem uputstvu i podatke predviđene tačkom 8. izmijenjenog propisa.

Posljednji izveštaj po ranijem uputstvu odnosiće se na februar, a rok za njegovo dostavljanje je 17. mart 2027. godine.

To je predviđeno dopunom Uputstva o dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka o kamatnim stopama na kredite i depozite banaka, objavljenom u "Službenom glasniku“.

Dopunom je precizirano i da banka efektivnu kamatnu stopu obračunava u skladu sa propisom NBS kojim su uređeni uslovi i način njenog obračuna.

Hronika U Mostaru opljačkan bankomat uz pomoć eksplozivne naprave

Prema tekstu dopune, banke će tokom četiri mjeseca, od novembra 2026. do zaključno sa februarom 2027, nastaviti da dostavljaju podatke predviđene ranijim uputstvom, uz podatke propisane tačkom 8. izmijenjenog uputstva.

Podaci po ranijem uputstvu posljednji put se dostavljaju za februar 2027. godine, najkasnije 17. marta. Taj datum predstavlja rok za izveštavanje banaka prema centralnoj banci.

Dopunom prestaje da važi i jedna odredba izmjena uputstva iz 2025. godine, dok novi akt stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku“.

Ova dopuna odnosi se na obaveze banaka prilikom dostavljanja podataka NBS. Njome nisu propisani novi iznosi kamatnih stopa, promene mjesečnih rata niti dodatne obaveze građana da podnose dokumentaciju. Za klijente je važan pojam efektivne kamatne stope, na čiji se obračun dopuna izričito poziva.

Efektivna kamatna stopa, odnosno EKS, predstavlja pokazatelj ukupne cijene kredita izražen na godišnjem nivou. Pored kamate, obuhvata i troškove koji ulaze u obračun prema propisanim pravilima, pa korisnicima omogućava lakše poređenje ponuda banaka, piše Mondo.