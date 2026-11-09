Novi trend u školama brine roditelje: ''Ajfon odjeljenja'' izlažu djecu podsmijavanju

U pojedinim beogradskim školama, prema tvrdnjama jednog roditelja, djeca koja nemaju Ajfon navodno su izložena podsmijavanju i isključivanju iz društva.

"Kod nas u školi postoje takozvana "ajfon odjeljenja". Ako neki đak slučajno nema takav brend mobilnog telefon, onda je izopšten iz društva", priča za Telegraf. rs roditelj čije dijete pohađa jednu beogradsku školu u kojoj je zastupljen pomenuti trend, a koji svoj identitet nije želio da otkriva u javnosti.

Ekonomija Najveći sedmični pad cijena nafte od 2020. godine

Kako on dodaje, ovakva vrsta "elitizma" stvara problem među učenicima čiji roditelji nemaju dovoljno novca za skupocjeni poznati telefon, pa su nerijetko na meti svojih vršnjaka i trpe verbalno nasilje.

Kako dodaje zabrinuti rodtelj za portal, uglavnom se radi o elitnijim beogradskim školama i obrazovnim institucijama koje su "na glasu" i važe za kvalitetnije kada je Beogra u pitanju.

"To su uglavnom osnovne i srednje škole na Vračaru, Dorćolu, odnosno, u strogom centru Beograda. Takođe, to je fenomen koji je zastupljen upravo u ovom gradu, ne ide nešto dalje po Srbiji.

Neki od roditelja nemaju kud, moraju svojoj djeci da obezbijede ajfon telefone, a kako bi njihova djeca izbjegla maltretiranje i podrugivanje svojih vršnjaka. Svakako je ovo problem koji treba ispitati i posvetiti mu se", jasan je zabrinuti roditelj koji je želio da ostane anoniman.

Direktor Prve ekonomske škole u Beogradu, Milibor Saković za Telegraf.rs ističe kako prvi put čuje za pomenuti trend, ali da je siguran da se radi o još jednom u nizu izazovu sa Tiktoka koji će vrlo brzo iščeznuti.

Banja Luka Ovo dijelovi Banjaluke više sati bez struje

"Prvi put čujem da se djeca izopštavaju iz društva ukoliko nemaju Ajfon. Iskreno, nisam čuo za tako nešto, niti mi se iko žalio na taj problem, ni u Prvoj ekonomskoj školi, a ni u ostalim školama sa čijim direktorima sam često u kontaktu. Stvarno sam začuđen tom informacijom.

Moguće je da je u pitanju neki novi izazov sa TikToka ili Instagrama, slično onome od prije četiri godine kada su se masovno uništavali školski toaleti. Svakako ste me zainteresovali, pa ću pozvati direktore osnovnih škola i kolege da provjerim da li oni imaju takva saznanja", kazao je direktor.

Kako je dodao, što se tiče škole u kojoj je on direktor, onih takvih problema nemaju, pa objasnio i zašto smatra da je tako.

"To se kod nas ne dešava jer imamo stroga i dosljedna pravila koja podjednako poštuju nastavnici, djeca i roditelji", zaključuje direktor Saković.

Podsjetimo, kako se ovakav vid diskriminacije među vršnjacima, ali i gubitak koncentracije kod učenika ne bi dešavao, đaci beogradske Osnovne škole "Lazar Savatić" od 1. oktobra započeli su nastavu potpuno novom rutinom - odlaganjem mobilnih telefona u posebne kutije koje će tokom čitavog školskog dana biti zaključane.

Nova pravila u OŠ "Lazar Savatić" prvenstveno se odnose na učenike od petog do osmog razreda koji mijenjaju kabinete, dok niži razredi u produženom boravku ovu praksu već uspješno primjenjuju u dogovoru sa učiteljima.

Region Užas u bolnici: Vezani pacijent preminuo nakon sputavanja, radnici osumnjičeni za ubistvo

Direktor škole Goran Petrović do detalja je razradio logistiku kako bi obezbijedio strogo poštovanje pravilnika.

"Nastavnik na prvom času čeka učenike sa kutijom za odlaganje telefona. Kada zazvoni za početak časa, svaki učenik odlaže svoj uređaj na jedno od 30 namjenskih mjesta. Nastavnik nakon prvog časa odnosi kutiju u prostoriju koja je predviđena za to i koja se zaključava. Nastavnik koji drži posljednji čas preuzima telefone, donosi ih u učionicu, i po završetku nastave učenici ih nose kući", objasnio je nedavno direktor Petrović.