Danas slavimo Svetog Nestora: Jedan običaj se posebno odnosi na djecu

U istoriji hrišćanstva Nestor je ostao zapamćen kao novozavjetni David koji je snagom vjere, a ne oružja i mišića, stao na crtu nepobjedivom carskom gladijatoru i prekinuo krvavi pir mnogobožačkog tiranina.

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Krvava pozornica podignuta za vandalskog diva

Kada je surovi car Maksimilijan došao u Solun i bacio u tamnicu carskog namjesnika Dimitrija, grad je pretvorio u poprište jezivih igara. Sa svojih pohoda car je doveo svog ljubimca, vandalskog megdandžiju po imenu Lije. Bio je to džin zastrašujućeg izgleda, lica koje je ulivalo stravu i rike nalik lavljoj, u kome su, po predanju, prebivali nečisti dusi.

Za Lija je nasred Soluna podignuta posebna bina na visokim stubovima. Ispod nje bila je pobodena čitava šuma kopalja sa oštricama okrenutim nagore. Lije se zabavljao tako što se borio sa dovedenim ljudima, mahom hrišćanima koje su vukli na silu, a potom ih sa visine bacao pravo na oštrice. Car i vojnici uživali su u prolivanju krvi, dok su Solunjani u suzama gledali kako nevini stradaju bez milosti.

Blagoslov iz tamnice: "Lija ćeš pobijediti, ali ćeš postradati"

Gledajući stradanje braće, solunski mladić Nestor, tek u cvatu mladosti, nije mogao da trpi nepravdu. Otišao je pravo u tamnicu kod Svetog Dimitrija i rekao mu: "Pomoli se za mene, ugodniče Božji... Idem na megdan tome zlotvoru i skinuću sramotu sa hrišćana".

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Dimitrije mu je na čelu i prsima načinio znak krsta, blagoslovio ga i izrekao proročke riječi: "Lija ćeš pobijediti, ali ćeš za Hrista postradati".

Pad oholosti: "Bože Dimitrijev, pomozi mi!"

Nestor je odmah otišao do arene, skinuo plašt i pred svima zatražio borbu sa Lijem. Sam car se začudio vidjevši golobradog i sitnog mladića kako izaziva džina kome nije bilo ravnog pod suncem, te je pokušao da ga odvrati žaleći njegovu ljepotu i mladost. Nestor mu je mirno odgovorio da je njegova snaga ništavna, ali da je sila njegovog Boga nepobjediva.

Kada se popeo na drvenu binu, džin je uz podsmijeh krenuo ka njemu. Nestor se prekrstio i iz sveg glasa uzviknuo: "Bože Dimitrijev, pomozi mi!" Uhvativši se u koštac sa zvjeri, mladić ga je, nošen Božjom silom, zgrabio i sa bube bacio pravo na šumu uspravljenih kopalja. Lije je pao na oštrice i na mjestu izdahnuo. Solunom je odjeknuo krik zadivljenog naroda:"Veliki je Bog Dimitrijev!"

Poniženi car ustao je i u bijesu napustio teatar. Saznavši da je Nestor u arenu ušao sa Dimitrijevim blagoslovom, Maksimilijan je naredio dvostruku odmazdu: vojnici su u tamnici kopljima izboli Svetog Dimitrija, dok su hrabrom Nestoru mačem odsjekli glavu.

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Običaji i narodna vjerovanja na Svetog Nestora

Spomen na Svetog mučenika Nestora u narodu se slavi dan nakon Mitrovdana i posvećen je istinskoj hrabrosti, čestitosti i zaštiti onih koji sami ne mogu da se brane.

Zaštitnik slabih i progonjenih: Vjeruje se da se Svetom Nestoru mole svi oni koji se suočavaju sa naizgled nepobjedivim neprijateljem, moćnim protivnikom ili teškom nepravdom na poslu i u životu. Dovoljno je u mislima izgovoriti kratku molitvu za snagu duha.

Roditelji djeci pričaju priče o poštenju i hrabrosti, a vjeruje se da će svako ko danas pokaže odvažnost i zaštiti slabijeg od sebe biti praćen srećom i blagoslovom.

Dan bez straha i malodušnosti: Po narodnom vjerovanju, na ovaj dan ne valja pokazivati strah, kukavičluk niti očajavati pred preprekama. Smatra se da mirno i dostojanstveno suočavanje sa problemom na dan Svetog Nestora donosi brzo i pravedno rješenje svake muke.

(Telegraf.rs)