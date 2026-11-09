Srpska bogatija za 10 beba

Autor:ATV redakcija
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U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 10 beba, četiri djevojčice i šest dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.
U porodilištu Banjaluka rođeno je pet beba, Gradišci tri, Doboju i Prijedoru po jedna beba.
U Banjaluci su rođene dvije djevojčice i tri dječaka, Gradišci dva dječaka i djevojčica, Doboju djevojčica i u Prijedoru dječak.
U porodilištima Nevesinje, Trebinje, Bijeljina, Foča, Istočno Sarajevo i Zvornik nije bilo poroda.
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