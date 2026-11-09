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Srpska bogatija za 10 beba

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АТВ редакција
09.11.2026 07:49

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beba i majka ruke
Foto: Pexel/Lily T

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 10 beba, četiri d‌jevojčice i šest d‌ječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je pet beba, Gradišci tri, Doboju i Prijedoru po jedna beba.

U Banjaluci su rođene dvije d‌jevojčice i tri d‌ječaka, Gradišci dva d‌ječaka i d‌jevojčica, Doboju d‌jevojčica i u Prijedoru d‌ječak.

U porodilištima Nevesinje, Trebinje, Bijeljina, Foča, Istočno Sarajevo i Zvornik nije bilo poroda.

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Tagovi :

beba

porodilište

Novorođenče

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