U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 10 beba, četiri d‌jevojčice i šest d‌ječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je pet beba, Gradišci tri, Doboju i Prijedoru po jedna beba.

U Banjaluci su rođene dvije d‌jevojčice i tri d‌ječaka, Gradišci dva d‌ječaka i d‌jevojčica, Doboju d‌jevojčica i u Prijedoru d‌ječak.

U porodilištima Nevesinje, Trebinje, Bijeljina, Foča, Istočno Sarajevo i Zvornik nije bilo poroda.