Kazneno-popravni zavod Istočno Sarajevo dobar primjer poslovanja

Da i u okviru kazneno-popravnih zavoda mogu nastati uspješne poslovne priče, pokazuje primjer Privredne jedinice "Privrednik" u okviru Kaznenog popravnog doma na Kuli.

Kroz različite djelatnosti, radni angažman i zalaganje zaposlenih, ova jedinica pored uspješnog poslovanja pruža priliku za sticanje radnih navika i resocijalizacije.

Plastenici, uređene bašte sa posijanim ječmom i uredno dvorište oko objekata na Kuli – rezultat su rada, truda i angažovanja zatvorenika Kazneno-popravnog zavoda na Kuli. Upravo ovakvi poslovi zatvorenicima služe za sticanje radne navike po izlasku iz zatvora.

"Kao kazneno-popravna ustanova nismo samo, kako ljudi misle za samo te neke svrhe kažnjavanja. Mi smo upravo ustanova koja služi isključivo za resocijalizaciju i za vraćanje u normalan život svih osuđenika koji su na izvršavanju kazne u Kazneno-popravnom zavodu Istočno Sarajevo", kaže Duško Radivojević, direktor KPZ Istočno Sarajevo.

Dok zatvorenici rade, rukovodstvo Privredne jedinice "Privrednik" proširuje i pravi nove objekte u okviru ovog kompleksa.

"Uradili smo i druge prateće sadržaje kao što su ljetne bašte, vinska kuća, restoran je proširen u više navrata i kompletno renoviran, gosti su to prepoznali i mi bilježimo konstantan rast posljednjih deset godina", rekao je Igor Janković, direktor PJ "Privrednik".

Ovakav način rada podržava i Ministarstvo pravde Republike Srpske.

"Ovdje kompleks Istočnik ili restoran Kula kako je poznat nama ovdje, naročito vama iz sarajevsko-romanijske regije je primjer jedne dobre prakse, gdje smo od objekata i pomoćnih objekata izvršili rekonstrukciju, adaptaciju, uredili ovaj park, uredili ove objekte, gdje je ovo na raspolaganju svim ljudima koji žive ovdje, a i svim ljudima koji dolaze u ove krajeve", naglašava Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske.

U okviru ovog kompleksa nalazi i novoizgrađena crkva, pored koje su u izgradnji prostorije gostoprimnice.

"Velika je stvar zaista, ne samo ovaj hram paraklis koji je sagrađen nego i gostoprimnice koja će biti ovdje upravo pored ovoga hrama koja će takođe da služi za skupljanje i sabiranje vjernog naroda gdje ćemo posle svake liturgije imati priliku da sjednemo, porazgovaramo, popijemo kafu i sok i nastavimo jedno duhovno druženje kroz jedan neformalni odnos", rekao je Božidar Tanović, protojerej.

U Republici Srpskoj postoji šest kazneno-popravnih zavoda u okviru kojih posluju privredne jedinice koje služe za resocijalizaciju zatvorenika.