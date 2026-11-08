Centralna proslava Mitrovdana u Istočnom Sarajevu

Centralna proslava krsne slave Boračke organizacije Republike Srpske (BORS) - Svetog velikomučenika Dimitrija počela je Svetom liturgijom koju u Spomen-crkvi Svetog velikomučenika Dimitrija na Veljinama služi Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit dabrobosanski Hrizostom.

Liturgiji i parastosu za poginule i preminule borce Odbrambeno-otadžbinskog rata prisustvuju predsjednik Predsjedništva BORS-a Milovan Gagić, član Predsjedništva BORS-a Goran Šehovac, načelnik Istočne Ilidže Marinko Božović.

Prisutni su i članovi lokalnih boračkih organizacija, predstavnici opština u sastavu grada Istočno Sarajevo, demobilisani borci, vjernici i gosti, a očekuje se i dolazak predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića.

Prisutan je i Darko Mladić, sin pokojnog generala Ratka Mladića.

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U 12.00 časova planirano je polaganje vijenaca kod Spomen-krsta na vojničkom groblju u Miljevićima, a u 18.00 časova slavski obred lomljenja krsnog kolača u motelu "Aurora" u Istočnom Novom Sarajevu, kojem bi trebalo da prisustvuje i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

"Obilježavajući našu krsnu slavu, čuvamo vjeru i tradiciju, iskazujemo poštovanje prema poginulim saborcima i njihovoj žrtvi i izražavamo trajnu posvećenost njegovanju sloge, dostojanstva i zajedništva", poručio je ranije predsjednik Predsjedništva BORS-a Milovan Gagić.

Mitrovdan će danas biti proslavljen i u svim opštinskim boračkim organizacijama u Republici Srpskoj.

(SRNA)