SPC danas slavi Mitrovdan: Ovo su običaji i vjerovanja

Slava je posvećena Svetom Dimitriju Solunskom, poznatom po hrabrosti i vjeri, i simbolizuje snagu, zaštitu i prelazak iz jeseni u zimu. Sveti Dimitrije Solunski bio je antički komadant iz trećeg vijeka, mučen i pogubljen zbog širenja hrišćanstva.

Rođen je u Solunu, za vrijeme cara Maksimilijana. Ignorisao je carevo naređenje da progoni hrišćane i javno je propovedao hrišćanstvo. Kada je car čuo da je solunski zapovjednik hrišćanin, naredio je da ga bace u tamnicu, gdje je mučen i pogubljen.

Solunski hrišćani Dimitrija su tajno sahranili, a na mjestu njegovog groba kasnije je podignuta crkva i proglašen je zaštitnikom grada Soluna. Po predanju, Dimitrijev grob odisao je bosiljkom i smirnom, te je zato nazvan Mirotočivi, a i danas se vjeruje u ljekovitost njegovih moštiju. Crkveni spisi navode da je potom sveti Dimitrije "bdio nad svojim gradom i spasavao ga zemljotresa i drugih nesreća".

Svetog Dimitrija, osim Grka, posebno slave Rusi i Srbi. Kod Rusa je njegov kult počeo da se širi još u 12. vijeku. Oni su ga 1581. godine izabrali za zaštitnika Sibira. Njegov praznik je jedan od najvećih praznika u Ruskoj crkvi. I u Srbiji su Svetom Dimitriju posvećeni mnogobrojni hramovi, uključujući i crkvu u Pećkoj patrijaršiji i kapelu u manastiru Visoki Dečani.

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Krsna je slava brojnih porodica i ime nekih esnafa, a u mnogim mjestima na ovaj dan održavaju se zavjetine. Po broju svečara, Mitrovdan je peta slava u Srbiji. Gradovi u Srbiji, Kosovska Mitrovica i Sremska Mitrovica, dobili su ime po Svetom Dimitriju Solunskom Mirotočivom.

U našem narodu važi običaj da se Mitrovdan smatra za dan kada dolazi zima. Ako padne snijeg za Mitrovdan, prema predanju, zadržaće se do aprila, a važi i obrnuto - lijepo vrijeme na 8. novembar najavljuje blagu zimu. Dok je Srbija bila pod Turcima, govorilo se da su se hajduci na Mitrovdan razilazili i skrivali kod svojih jataka, da bi se ponovo sastali na proljeće, za Đurđevdan. Otud i poznata izreka "Mitrovdanak - hajdučki rastanak i Đurđevdanak - hajdučki sastanak".

U narodu se vjeruje da do Mitrovdana treba završiti sve velike poslove koji se rade napolju i da na taj dan ne treba izlaziti iz kuće. Postoji i još jedno predanje u vezi sa Mitrovdanom - da na taj dan nije dobro prekoravati djecu, čak i ako su bila nevaljala, jer će onda biti takva cijele godine, piše Tanjug.