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Sutra ponovo kiša? Ovo je prognoza za nedjelju

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Izvor:

ATV

07.11.2026 15:43

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kiša voda lokva lišće
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i FBiH sutra se očekuje naoblačenje u svim predjelima, uz povremenu slabu kišu uglavnom na jugu i zapadu, a padavine su moguće i u ostalim krajevima poslije podne i uveče.

Jutro će biti pretežno vedro na istoku i sjeveroistoku, u ostalim predjelima oblačnije, a duž rijeka i po kotlinama uz prolaznu maglu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a u Hercegovini i na planinama umjeren južni.

Jutarnja temperatura vazduha od minus dva do pet, na jugu do osam, u višim predjelima na istoku od minus četiri, a dnevna od osam na zapadu i u višim predjelima do 13 na istoku, na jugu do 17 stepeni Celzijusovih, prenosi Srna.

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Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a kiša je zabilježena na zapadu i sjeverozapadu.

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