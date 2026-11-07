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Šta djeca treba da rade na krsnoj slavi: Mnogi roditelji zaboravljaju najvažniju stvar

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АТВ редакција
07.11.2026 13:40

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Sveštenik prelijeva vinom slavski hljeb.
Foto: YouTube/Screenshot/KanalM

Krsna slava je jedan od najvažnijih porodičnih običaja u srpskoj tradiciji, a djeca od malih nogu posmatraju kako se obilježava i polako uče šta ona znači. Ipak, kada se govori o tome kako bi dijete trebalo da se ponaša na slavi, važno je imati na umu da ono ne mora da zna sve običaje niti da se ponaša kao odrasla osoba.

Dijete može da nauči da pozdravi goste, kaže "dobar dan" ili "dobro došli", zahvali se kada mu neko nešto ponudi i bude ljubazno prema prisutnima. U skladu sa uzrastom, može da pomogne u nekoj sitnici, poput donošenja salveta ili slaganja pribora, ali bez pritiska da mora da učestvuje u svemu.

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Starija deca mogu da nauče i zašto se u kući pale slavska svijeća, priprema slavski kolač i dočekuju gosti. Ne moraju da znaju svaki detalj obreda, ali je lijepo da razumiju da slava nije samo svečani ručak, već porodični praznik koji se prenosi s generacije na generaciju.

Ipak, najvažnije je da dijete nauči poštovanje, pažnju prema drugima i gostoprimstvo, vrijednosti koje slava simbolizuje. To se najbolje usvaja gledajući roditelje, a ne kroz stroga pravila i insistiranje na savršenom ponašanju.

Mala djeca ne mogu dugo da sjede mirno, možda će biti stidljiva pred gostima ili neće željeti da poljube rođake i poznanike. Roditelji ne treba da ih zbog toga grde niti da ih tjeraju na fizički kontakt. Ljubaznost se uči postepeno, uz razumijevanje i primjer odraslih.

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Cilj nije da dijete na slavi pokaže koliko dobro poznaje običaje, već da odrasta uz osjećaj pripadnosti porodici, razumijevanje tradicije i poštovanje drugih ljudi.

(Espreso)

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Tagovi :

Krsna slava

običaji

Djeca

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