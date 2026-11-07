Kristina Marić proglašena najboljim studentom Univerziteta u Banjaluci

Godina je ovo za pamćenje za Kristinu Marić. Proglašena je najboljim studentom Univerziteta u Banjaluci za ovu akademsku godinu i nagrađena Zlatnom značkom. Iza priznanja su godine rada, truda i posvećenosti, ali i potvrda da se znanje i zalaganje prepoznaju.

"Htjela bih da iskoristim priliku da prenesem poruku ostalim studentima koji naravno cijene svoj rad i koji žele dalje da napreduju i da se usavršavaju, htjela bih da im poručim da se rad zaista isplati i da ne odustaju od svojih ciljeva", rekla je Kristina Marić, najbolji student Univerziteta u Banjaluci.

Uspjesi poput Kristininog najbolja su slika Univerziteta koji već 51 godinu obrazuje generacije studenata i gradi akademsku zajednicu u Srpskoj. Od osnivanja 1975. godine do danas, prerastao je u vodeću visokoškolsku naučno-obrazovnu ustanovu u Republici Srpskoj i drugi po veličini univerzitet u BiH.

"51. godišnjicu obilježavamo u velikim infrastrukturnim radovima na Univerzitetu. Naravno, uz podršku Vlade, ali isto tako i brojnim programima, koji su prije svega razvojne prirode, gdje nastojimo da fakultete maksimalno izdignemo. Nastojimo da fakulteti svojim programima dostignu one standarde koji su neophodni da bi bili poređeni sa drugim sličnim univerzitetima u Evropi i u svijetu", rekao je Ranko Škrbić, v.d. rektora Univerziteta u Banjaluci.

Razvoj Univerziteta prati i podrška institucija. Vlada Republike Srpske u prethodnom četvorogodišnjem mandatu izdvojila je više od 19,5 miliona maraka za studente, studentske programe i razvoj Univerziteta. U narednom periodu planirana su znatno veća ulaganja.

"Sljedeća ulaganja su negdje oko 40 miliona KM. Pravimo jedan studentski standard koji sigurno nema nigdje u regionu na jednoj strani, a na drugoj strani - naš nastavno-naučni kadar je takav da može da obezbijedi da naši studenti sa stečenim i diplomama, kako je već rečeno, mogu da ih nostrifikuju i mogu da budu priznate diljem svijeta", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

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Šesnaest fakulteta, Akademija umjetnosti i Institut za genetičke resurse danas čine Univerzitet u Banjaluci na kojem studira oko 15.000 studenata iz svih krajeva Republike Srpske, ali i inostranstva. Pola vijeka duga tradicija obavezuje, a nove generacije studenata i planovi razvoja pokazuju da se budućnost Univerziteta tek gradi.