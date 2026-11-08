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Jutro sunčano, ali slijedi preokret: Ovo je današnja prognoza

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АТВ редакција
08.11.2026 08:37

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Fotografija ulice tokom tmurnog jesenjeg jutra.
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i FBiH tokom dana očekuje se naoblačenje u svim predjelima uz povremeno slabu kišu uglavnom na jugu i zapadu, koja će se kasno poslije podne i uveče širiti ka istoku.

Maksimalna temperatura vazduha iznosiće od osam stepeni na zapadu i u višim predjelima, do 13 na istoku, na jugu do 17 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

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Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u Hercegovini i na planinama tokom dana umjeren južni.

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