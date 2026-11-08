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Objavljena prognoza: Šta nas čeka u narednim danima?

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АТВ редакција
08.11.2026 14:08

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Objavljena prognoza: Šta nas čeka u narednim danima?
Foto: ATV/Branko Jović

Sutra se u Republici Srpskoj sutra se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode i slabu kišu samo ponegd‌je. Biće i toplije nego prethodnih dana.

Biće i toplije nego prethodnih dana. Slaba kiša češća će biti na jugu i istoku u prvom dijelu dana, dok se popodne očekuje uglavnom suvo vrijeme.

Tokom jutra oko rijeka i po kotlinama moguća je prolazna magla.

Vjetar će biti slab i promjenljiv, a u Hercegovini i na zapadu slab do umjeren jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha biće od nula do šest stepeni, na jugu do 12, dok će maksimalna biti od devet do 15 stepeni, na jugu do 18, a u višim pred‌jelima oko pet stepeni", navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Utorak, 10. novembar

U utorak se očekuje promjenljivo oblačno i toplije vrijeme uz sunčane periode, ali i postepeno naoblačenje koje će prvo na jugu i zapadu donijeti kišu, a do kraja dana padavine će zahvatiti većinu pred‌jela.

Uveče i tokom naredne noći na jugu se očekuju jače padavine.

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Minimalna temperatura vazduha biće od jedan do sedam stepeni, na jugu do 11, dok će maksimalna biti od 11 do 18 stepeni, a u višim pred‌jelima oko osam stepeni.

Srijeda, 11. novembar

"U srijedu će biti promjenljivo oblačno i toplije uz sunčane periode, a postepeno naoblačenje prvo će na jugu i zapadu donijeti kišu. Do kraja dana padavine će zahvatiti većinu pred‌jela, dok se uveče i tokom noći na jugu očekuju jače padavine", navode iz RHMZ.

Minimalna temperatura vazduha biće od jedan do sedam stepeni, na jugu do 11, a maksimalna od 11 do 18 stepeni, u višim pred‌jelima oko osam stepeni.

Četvrtak, 12. novembar

U četvrtak se očekuje promjenljivo oblačno, toplije i vjetrovito vrijeme. Na jugu i zapadu biće kiše, dok će u ostalim pred‌jelima biti suvo uz sunčane periode.

Uveče i tokom naredne noći kiša će zahvatiti većinu pred‌jela, a na jugu se očekuju obilnije padavine.

"Minimalna temperatura vazduha biće od šest do 15 stepeni, dok će maksimalna iznositi od 16 do 23 stepena, a u višim pred‌jelima oko 12 stepeni", zaključuju oni.

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