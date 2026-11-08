Carske romanovske ovce tražene u Semberiji

U selu Dragaljevac na farmi Urošević uzgajaju se carske – romanovske ovce. Od hobija i ljubavi prema životinjama do dobrog posla ukratko bi se moglo opisati.

Postojbina joj je dolina rijeke Volge, a ime je dobila po ruskom careviću Alekseju Romanovom. Već 16 godina postoji matično stado kod Uroševića, trenutno ima 30 plodnih ovaca od čega 90% ide za priplod.

"Imao sam do proljetos negdje 50, pa sam smanjio do 30 sada imam, i to je mnogo evo sada u ovom momentu ojagnjilo se oko 16-17 komada to je opet preko 50 jagnjadi, to je veliki prostor, a inače od njih ću ostaviti 20-30 komada mladih da obnovim malo stado. Od 2010.sam možda jedan od prvih koji je počeo na ovoj teritoriji čitave RS.... 90% prodajem za priplod jagnjad, i to ljudi koji dolaze ne gledaju ni kilažu ni ništa, gledaju ovce od kojih je ovaca jagnjad, ne zanima ih ni kilaža ni ništa samo da je to od kvalitetnih grla", kaže Milenko Urošević.

Za ovu rasu kažu da je tražena, troši manje hrane od domaćih, ali što je najvažnije, daje više jaganjaca. Godišnje do 300 komada jagnjadi izađe iz ove farme, reproduktivna moć je na zavidnom nivou, a jedan od značajnijih faktora napretka ove rase je dobra ishrana.

"Krajem februara početkom marta imao sam šestorke i othranila šestorke, imao sam dvije petorke i ono su ostalo četvorke i trojke, bilo je sila jagnjadi i sada evo jagnje se drugi put u ovoj godini, na negdje 6-7 mjeseci.../ Treba joj stvarno dobra ishrana, koncentrat je obavezan, mala količina od 600-700 grama po ovci i sijeno", dodaje Milenko.

Uzgoj carskih romanovskih ovaca je vrlo rentabilan. Šest ovih ovaca za godinu dana daje minimalno 36 mladih. To najbolje pokazuje o kako rentabilnom poslu se radi. Sorta Romanovski rijetko podliježe bolestima, uzimajući u obzir sve ovo može se zaključiti da uzgoj carski romanovskih ovaca može biti razvojna šansa poljoprivrede u RS.