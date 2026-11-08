Ističe prvi rok za povrat PDV-a: Ko mora da požuri

Građani Bosne i Hercegovine koji su kupili prvu nekretninu u novogradnji imaju još manje od dva mjeseca da, prema dosadašnjim uputstvima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, podnesu zahtjev za povrat PDV-a u okviru posebnog roka koji važi za prvu godinu primjene novih propisa.

Kako prenosi "Srpskainfo", riječ je o pravu koje omogućava kupcima prvog stana da dobiju nazad dio poreza plaćenog prilikom kupovine nekretnine.

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Prema ranijim pojašnjenjima UIO, poseban rok do kraja 2026. godine odnosi se na građane koji su kupoprodaju prve nekretnine evidentirali nakon 12. aprila 2025, a prije stupanja na snagu pravilnika 8. jula 2026. godine.

Za kupoprodaje evidentirane nakon stupanja na snagu pravilnika važi redovni rok za podnošenje zahtjeva, odnosno 30. jun naredne godine.

Ko ima pravo na povrat PDV-a?

Pravo na povrat imaju punoljetni državljani BiH sa stalnim prebivalištem u zemlji koji kupuju prvu nekretninu u novogradnji, pod uslovom da je na njenu kupovinu obračunat i plaćen PDV.

Kupac može ostvariti pravo na povrat poreza za površinu do 40 kvadratnih metara, uz dodatnih 15 kvadrata za svakog člana porodičnog domaćinstva koji ispunjava propisane uslove.

Pravo se ne odnosi na stanove iz starogradnje, kao ni na nekretnine koje su još u izgradnji i nisu uknjižene.

Zahtjev se podnosi nadležnom regionalnom centru UIO prema sjedištu prodavca nekretnine, uz propisanu dokumentaciju, među kojom su kupoprodajni ugovor, dokaz o plaćanju, poreska faktura, dokaz o vlasništvu i odgovarajuća uvjerenja.

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Građani kojima bude odobren povrat ne mogu prodati stan u roku od pet godina od uručenja rješenja, a da ne budu obavezni da vrate odobreni iznos sa pripadajućom kamatom.

Već odobren povrat od skoro 14 miliona KM

Prema najnovijim podacima UIO od 6. novembra, do sada je riješeno 898 zahtjeva za povrat PDV-a na prvu nekretninu.

Od tog broja, 848 zahtjeva je odobreno, dok je za 50 donesena negativna odluka.

Ukupan iznos odobrenog povrata dostigao je 13.860.661 KM, a 733 građanina već su dobila novac na svoje bankovne račune.

U Regionalnom centru Banjaluka odobreno je 214 zahtjeva, dok su u Sarajevu pozitivno riješena 261, u Tuzli 254, a u Mostaru 119 zahtjeva.

Iz UIO podsjećaju da su među razlozima za odbijanje zahtjeva nepotpuna dokumentacija, vlasništvo nad drugom nekretninom, kao i činjenica da stan još nije uknjižen ili da je kupljen prije perioda obuhvaćenog zakonskim izmjenama.