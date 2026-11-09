Rajaner od sutra uvodi promjene: Stižu i loše vijesti za novčanike

Rajaner upozorava putnike na promjenu koja stupa na snagu već u utorak, 10. novembra. Tiču se prtljaga putnika, a osim toga stižu i loše vijesti za novčanike.

Ko leti s predanim prtljagom, moraće na aerodrom stići ranije nego do sada. Šalteri za predaju prtljaga na svim aerodromima na kojima leti Rajaner zatvaraće se 60 minuta prije planiranog polijetanja, a ne 40 kao do sada. Putnici koji zakasne rizikuju da im prtljag neće biti primljen.

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"Od utorka, 10. novembra, usluge predaje prtljaga na svim Rajanerovim zračnim lukama zatvaraće se 60 minuta prije planiranog polaska, umjesto dosadašnjih 40 minuta", poručio je Dara Brejdi, direktor marketinga Rajanera.

Kompanija je promjenu najavila još u aprilu. Kako objašnjavaju, cilj je smanjiti broj putnika koji propuste let jer su predugo čekali na sigurnosnoj kontroli ili kontroli pasoša, piše "Independent".

"Ova mala promjena daće 20 odsto putnika Rajanera koji predaju prtljag više vremena za prolazak redova kontrole te dolazak do izlaza prije početka ukrcavanja, posebno u periodima pojačanog saobraćaja kada su redovi duži", dodao je Brejdi.

Promjena ne pogađa većinu putnika. Otprilike 80 odsto putnika Rajanera putuje bez predanog prtljaga. Oni se i dalje moraju prijaviti onlajn prije dolaska na aerodrom, a zatim mogu ići direktno na sigurnosnu kontrolu i do izlaza.

Loše vijesti i za novčanike putnika

Uz nova pravila za prtljag stižu i loše vijesti za novčanike. Direktor Rajanera Majkl Oleri prošlog mjeseca je na konferenciji za novinare u Briselu najavio da Evropu 2027. očekuje najveći rast cijena avionskih karata u istoriji.

Prema njegovoj procjeni, karte bi mogle poskupjeti i do 20 odsto. Kao glavne razloge navodi skuplje mlazno gorivo i manji broj dostupnih mjesta zbog stečajeva i preuzimanja u vazduhoplovnoj industriji.

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Najteže će prolaziti kompanije koje se nisu na vrijeme osigurale od rasta cijene goriva. Cijene mlaznog goriva naglo su porasle zbog rata s Iranom, ponajviše zato što je Ormuski moreuz praktično zatvoren. To je ozbiljno smanjilo zarade avio kompanija.

(Večernji list)