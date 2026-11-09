Vještak o nesreći autobusa u Hrvatskoj: Jedna stvar mogla je spasiti živote

Sudski vještak za saobraćaj Krunoslav Ormuž ocijenio je da je umor vozača najvjerovatniji uzrok teške saobraćajne nesreće autobusa srpskih registarskih oznaka koja se dogodila na auto-putu A3 u Hrvatskoj, u kojoj je poginulo dvoje ljudi, a 33 povrijeđeno.

Prema njegovoj ocjeni, savremeni sistemi mogli su da pomognu vozaču, da ga upozore na skretanje sa trake, dok bi vezanje sigurnosnim pojasom znatno umanjilo posljedice nesreće.

Šta je mogući uzrok nesreće autobusa kod Zagreba?

Ormuž je u izjavi za HRT objasnio da su najčešći uzroci takvih nesreća greška vozača ili tehnički kvar.

S obzirom na to da se radi o novijem autobusu i na samu dinamiku nesreće, pretpostavlja da je vozač najvjerovatnije zaspao za volanom, izgubio kontrolu nad vozilom i sletio s puta.

Region Oglasilo se Tužilaštvo o teškoj nesreći kod Zagreba

"Sistem za održavanje vozila u saobraćajnoj traci mogao je da upozori vozača na skretanje s kolovoza, a postoje i sistemi koji prate njegovo ponašanje i upozoravaju na znakove pospanosti", rekao je.

Posebno je naglasio ulogu bezbjedonosnog pojasa, koji je nazvao najvažnijim sistemom zaštite.

Smatra da bi posljedice nesreće, odnosno broj i težina povreda, vjerovatno bile manje da je većina putnika bila vezana, prenosi Tan‌jug.

Ormuž je podsjetio na dvije teške autobuske nesreće u posljednjih pet godina koje takođe povezuje sa umorom vozača.

U nesreći 2021. poginulo je desetak osoba, a 2022. kod Brezničkog Huma stradalo je 12 poljskih hodočasnika na putu za Međugorje.

Osvrnuo se i na auto-put A3, za koji kaže da je važan tranzitni pravac koji povezuje istok i zapad Evrope, i da je cijele godine opterećen teretnim i autobuskim saobraćajem.

Zaključio je da sam auto-put nije uzrok nesreće, ali da monotona vožnja može da doprinese pospanosti.

Upozorio je da je za nesreću dovoljno tek nekoliko sekundi nepažnje.

"Pri brzini od 100 kilometara na sat, vozilo u tri sekunde pređe skoro 100 metara, pa i kratkotrajno sklapanje očiju može da ima teške posljedice", naglasio je.

Kako je došlo do prevrtanja autobusa na auto-putu A3?

"Prema dosadašnjim podacima, nesreća se dogodila tako što je državljanin Republike Srbije (55) upravljajući autobusom srpskih nacionalnih registarskih oznaka desnom saobraćajnom trakom na sjevernom kolovozu auto-puta A3 u smjeru Zagreba, dolaskom do 61. kilometra + 200 metara propustio da se kreće sredinom obilježene saobraćajne trake, već je autobusom prešao udesno na zaustavnu traku gd‌je je prednjim dijelom autobusa naletio na metalnu zaštitnu ogradu. Autobus se potom nagnuo i sišao na ukošeni meki teren uz auto-put, prevrnuo se i u klizanju zaustavio na ravnoj travnatoj površini", navodi se u izvještaju nakon uviđaja Županijskog tužilaštva u Velikoj Gorici.

U nesreći koja se dogodila u ned‌jelju u 7.24 časa na auto-putu A3 kod Ivanić Grada, poginule su državljanka Crne Gore (17) i državljanka Republike Hrvatske, dok je šestoro putnika zadobilo teške tjelesne povrede, a 27 ih je lakše povrijeđeno.

Županijsko državno tužilaštvo u Velikoj Gorici naložilo je obdukciju smrtno stradalih osoba.

U cilju utvrđivanja svih okolnosti nastanka ove saobraćajne nesreće, državno tužilaštvo naložiće potrebna vještačenja i sprovesti i druge potrebne radnje, navodi se u saopštenju.